Виходимо на новий етап: чому Шольц дзвонив Путіну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час телефонної розмови з Владіміром Путіним закликав його до миру та до виведення війська з України. У таких дзвінках не варто шукати зради, адже Німеччина на боці нашої держави.

Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак, додавши, що офіційний Берлін зробив надзвичайно багато для України. Нам надали велику кількість техніки, амуніції, різноманітних засобів.

До теми Шольц поговорив з Путіним: він закликав його до миру з Україною

Чому Шольц дзвонив Путіну

Варто згадати, що на початку війни Німеччини обіцяла надати виключно 10 000 шоломів та гуманітарну допомогу. Нічого більшого не передбачалося. Втім насправді німецький канцлер знайшов для нас значно серйозніші засоби, зокрема системи ППО Patriot.

Шольц лобіює відкриття в Україні додаткових потужностей для виробництва важкої техніки. Сама Німеччина повністю намагається відмовитися від російського газу. За час війни вона відійшла від російського блакитного палива, хоча відчувала в ньому серйозну залежність. Зараз країна побудувала свої станції, працює з розрідженим газом, який надходить з різних країн, але не з Росії.

Тепер німці хочуть перейти на американське паливо, щоб повністю відрубати взаємовідносини з країною-агресоркою. Тому зради від Олафа Шольца шукати точно не варто.

Поступово світ виходить на курс мирних перемовин з Росією. Почалися розмови в дипломатичних колах, дипломати Європи підтверджують, що це не маргінальні розмови, це кажуть не одіозні колишні дипломати, а серйозні політики,

– підкреслив Іван Ступак.

Він додав, що Україна виходитиме, якщо не на дорожню карту, то хоча б на якийсь гіпотетичний, умовний сценарій, як і коли війна має зменшити свою інтенсивність, а зрештою завершитися.

Нагадаємо, після дзвінка Шольца Владімір Путін заявив, що Росія завжди готова до переговорів, але треба враховувати "нові територіальні реалії". Диктатор вкотре звинуватив НАТО в "розпалюванні агресії".

Володимир Зеленський, коментуючи розмову Шольца та Путіна, наголосив, що Росія не змінювала свою політичну позицію. Через це перемовини з країною-агресоркою ніколи нічим не закінчувалися.