"Велика проблема": Шольц підтвердив, що "злита" розмова німецьких офіцерів про Україну справжня

Російські пропагандисти напередодні опублікували розмову двох німецьких офіцерів, які говорили про кількість далекобійних ракет, які потрібні для ураження Кримського мосту. Німецький канцлер підтвердив, що запис справжній.

У розмові німецькі офіцери згадували саме про ракети німецького виробництва. Олаф Шольц назвав цей витік даних "великою проблемою".

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Що заявив Шольц через "злиту" розмову

Канцлер Німеччини, за даними DPA, не заперечував справжність аудіозапису, на якому чутно розмову німецьких офіцерів.

З цієї причини зараз це з'ясовується дуже ретельно, дуже інтенсивно та дуже швидко. Це теж необхідно,

– заявив Шольц під час візиту до Ватикану.

Політик додав, що швидко надасть пояснення після публікації запису розмови офіцерів Військово-повітряних сил Німеччини. За його словами, це "велика проблема".

Раніше голова комітету Європарламенту з закордонних справ Девід Макаллістер заявив, що Олаф Шольц стає все більш ізольованим у своїй же країні через те, що виступає проти передачі Україні німецьких далекобійних ракет Taurus.

Макаллістер припустив, що, ймовірно, канцлер "знає більше, ніж ми всі". Однак додав, що він не знає, які причини такої позиції Шольца.

Що відомо про розмову та Taurus для України