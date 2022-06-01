Шольц розповів про кількість озброєння, яке Німеччина вже передала Україні

Олаф Шольц вирішив похизуватися військовою допомогою, яку від Німеччини отримала Україна. Це він зробив під час дебатів у Бундестазі.

Ця заява канцлера Німеччини стала його відповіддю на нерішучість країни у питанні, пов'язаному з постачанням Україні важкого озброєння. І, на жаль, відповідь не менш жалюгідна, ніж сама допомога.

Читайте також Росіяни в центрі Сєвєродонецька, Зеленський назвав втрати ЗСУ: основне за 98 день війни

Тисячі ручних гранат і мільйони патронів

Відразу ж зауважимо, що ми високо цінуємо будь-яку допомогу від міжнародних партнерів. Водночас мусимо відзначити, що низка країн, які мають значно скромніші арсенали, були щедрими на важке озброєння. Чого не скажеш про Німеччину та боязкі заяви Шольца, які стосувалися забезпечення нашої держави.

Своїх опонентів Шольц запевнив, що Німеччина вже відправила до України багато озброєння. Мовиться і про протитанкові та переносні зенітні ракетні комплекси. І про 15 мільйонів патронів. Мабуть, особливо пишається канцлер сотнею тисяч ручних гранат і п'ятьма тисячами протитанкових мін. Крім того, наша держава, з його слів, отримала кулемети та десятки вантажівок, у яких містилися засоби для боротьби з ворожими БпЛА.

Нагадаємо, що Україна протягом кількох місяців просить у партнерів з усього світу саме важке озброєння. Якщо Олаф Шольц забув, то Друга світова війна завершилась майже 80 років тому. І зараз у бойових діях використовується абсолютно інше озброєння. І ані ручні гранати, ані протитанкові міни тут не зарадять.

Але і це ще не все. Шольц додав, що до України зброю Німеччина поставляє у кооперації з іншими державами. Наприклад, спільно з Данією вдалося привезти до нашої держави 54 одиниці осучасненої бронетехніки. Водночас канцлер додав, що Україна отримуватиме підтримку Німеччини стільки, скільки потребуватиме цього. І для цього використають "усі запущені можливості". Задля справедливості зазначимо, що в Німеччині таки наважились постачати Україні сучасну систему ППО. Мовиться про установки IRIS-T.

Вишенькою на торті стала фраза про те, що нашій державі Німеччина постачає зброю від початку війни. Причому, безперервно.

Це було сміливим новим рішенням цього уряду – порушити давню державну практику не доставляти зброю в кризові райони,

– сказав він.

Постачання Німеччиною зброї стало натхненням для мемів

Вкрай комічними виглядають заяви Олафа Шольца на фоні реальності. Тиждень тому посол України в Німеччині Андрій Мельник вирішив потролити уряд країни. Він виклав у мережі картинку, на якій до равлика примотаний патрон.

Таким чином він хотів продемонструвати "блискавичність" країни у питанні постачання нашої держави озброєнням. Зазначимо, що протягом тривалого проміжку часу, а зараз важливий кожен день, Німеччина зволікала. Наприклад, системи Gepard нам пообіцяли відправити аж 20 травня. Практично через три місяці після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Варте уваги – шалені втрати ворога станом на 1 червня: дивіться відео