Легковажні таблоїди, – Будапешт відреагував на новини про "кавування" Шольца і Орбана
Канцлер Німеччини під час голосування за початок переговорів між Україною та ЄС запропонував прем'єру Угорщини залишити залу. Згодом у Будапешті назвали "легковажним" медіа, яке про це написало.
Важливо, що спершу про це написало видання Politico, а згодом й глава уряду ФРН Шольц підтвердив, що такий інцидент справді був. В ефірі подкасту угорського порталу Mandiner це прокоментував голова МЗС Петер Сіярто, – інформує 24 Канал.
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"Кавування" Шольца й Орбана: що кажуть в Будапешті
Очільник зовнішньополітичного відомства Угорщини не підтвердив, що Шольц виводив Віктора Орбана на кавування під час голосування за початок перемовин Євросоюзу з Україною.
Водночас він заявив, що медіа Politico, яке повідомляло про цей випадок, є нібито легковажним таблоїдом, яке навіть згадувати не варто.
Я рекомендую, щоб у таких серйозних місцях, як цей подкаст, такі легковажні таблоїди як Politico навіть не згадувалися,
– сказав Сіярто.
Окрім того, міністр закордонних справ Угорщини вважає, що рішення про початок перемовин з Україною буцімто не матиме практичного застосування.
Це принципове рішення, яке не має практичного значення. І коли країна в Європейському Союзі використовує інструмент жорсткого вето, його потрібно обирати ретельно.
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Україна починає перемовини про вступ в Євросоюз
- На голосуванні Європейська рада 14 грудня ухвалила рішення щодо початку переговорів про вступ України в ЄС. Київ вважає, що це історичне рішення, оскільки за ним слідуватимуть реальні політичні кроки.
- Українська посадовиця Ольга Стефанішина констатувала, що робота уряду щодо вступу нашої держави в ЄС уже розпланована на 3 місяці. Вона є віцепрем'єркою з європейської та євроатлантичної інтеграції.
- Наразі формуються переговорні рамки та команди для перемовин. Планується, що 18 грудня, у понеділок, розпочнеться предметний діалог стосовно плану дій.