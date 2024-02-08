Спроба дестабілізації: СБУ виявила три таємні схрони з озброєнням окупантів

Служба безпеки України викрила три схрони зі зброєю та боєприпасами окупантів у різних областях країни. Виявлене озброєння мало використовуватися для дестабілізації ситуації в Україні.

У Київській, Вінницькій та Закарпатській областях правоохоронці виявили схованки з російською зброєю. Зброя призначалася для використання окупантами та кримінальними елементами.

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Що СБУ виявила у схронах

У СБУ повідомляють, що у Бучанському районі Київської області, правоохоронці виявили тайник, добре замаскований в покинутій будівлі. Він належав російським окупантам. В ході обшуку вилучено 5 гранатометів, включаючи протитанкові, та 12 бойових гранат російського виробництва.

В повідомленні зазначається, що цей тайник окупанти залишили під час втечі з Київщини. Планувалося, що вороже ДРГ використає сховане озброєння для вчинення диверсій на території столичного регіону.

СБУ виявили схованки зі зброєю окупантів / фото СБУ

Другу схованку правоохоронці виявили у Закарпатській області. Її облаштував кримінальник, який відбуває покарання у виправній установі за незаконний збут зброї.

Правоохоронці вилучили велику партію тротилу, пластиду з електродетонаторами, 7 бойових гранат та майже 600 набоїв. Як зазначається в повідомленні СБУ, зловмисник планував продати це озброєння через власні зв’язки на волі.

Третій тайник був виявлений на Вінниччині. У СБУ повідомляють, що було затримано торгівця зброєю, який намагався продати російські автомати "Калашникова", понад тисячу набоїв та десяток бойових гранат.

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