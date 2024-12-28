Григорій Решетник висловився про "Холостяка" після офіційного завершення шоу. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм незмінного ведучого.

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Решетник опублікував перші фото Олександра Терена та переможниці шоу Інни Бєлєнь після фіналу. Це знімки, зроблені вже після того, як вимкнулися камери. Ведучий проєкту побажав новоспеченій парі щастя.

Це любов і кохання. Будьте щасливими, мої хороші, Олександре та Інно. "Холостяк" – це більше, ніж проєкт – це життя,

– поділився Григорій Решетник.

Олександр Терен та Інна Бєлєнь / Фото з інстаграму Григорія Решетника

Інна Бєлєнь про життя після проєкту

В інтерв'ю "Люкс ФМ" Інна Бєлєнь вперше заговорила про те, яким було життя після проєкту. За її словами, це складно та цікаво водночас.

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"Це зовсім новий етап, наче ти переходиш на новий рівень у грі. З одного боку – це круте відчуття, коли все змінюється, і ти намагаєшся адаптуватися до нових обставин. З іншого боку – ти відчуваєш, що все стало складніше, бо з’явилась нова увага, нові виклики й треба по-новому підходити до звичних речей", – поділилась переможниця шоу.