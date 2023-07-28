Іграшка Китаю: чи зможе Північна Корея постачати боєприпаси Росії

Так званий міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу 25 липня прибув до Північної Кореї. Офіційна мета візиту – участь у заходах, присвячених святкуванню "перемоги у корейській війні". Утім, насправді він міг вирішувати питання постачання боєприпасів.

Це у своєму стрімі припустив військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал. Він пояснив, як це контролює Китай.

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"Я так розумію, у Росії проблема з боєприпасами. Але Північна Корея – не самостійна держава. Це іграшка Китаю", – відзначив Жданов.

Залежність Кореї від Китаю

За словами Олега Жданова, Корея розділена одразу на три частини: північну, південну та ще одну – у Китаї. Він використовує Північну Корею у ролі своєрідного дратівника Азійсько-Тихоокеанського регіону, коли треба "прокачати" ситуацію. Тому й об'єднання цієї держави наразі неможливе.

Шойгу з делегацією приїхав у Північну Корею. Туди ж одразу примчалася делегація з Китаю для того, щоб проконтролювати, що Шойгу проситиме, що йому даватимуть. Я не виключаю, що будуть прямі тристоронні перемовини. Але можуть бути переговори й російської та китайської делегацій,

– припустив військовий експерт.

Олег Жданов про візит Шойгу до Північної Кореї: дивитись відео

Наслідки перемовин

Такий сценарій є вкрай негативним, оскільки Китай – прямий постачальник зброї в Північну Корею. Там немає власних запасів, як і налагодженої промисловості для її виготовлення. Тому, якщо стоятиме питання постачання боєприпасів Північній Кореї та Росії, то робитиме це Китай.

"Тому фактично Шойгу поїхав домовлятися про боєприпаси. Завуальовано вони поїхали у Північну Корею, але там три делегації зустрічаються одразу. Китай нікого не пустить у свою улюблену іграшку азійського регіону. І Китай вирішуватиме, що даватиме Північна Корея, а що ні. Тому що це однаково з його складів і його запасів", – додав Жданов.

Навіщо Шойгу візит у Північну Корею: останні новини

Росія може використати територію Північної Кореї так само, як і Білорусь – партнера у "сірому" та "чорному" виробництві озброєння. Москва готова вкладати гроші у розвиток виробництв.

Також Кремль може використовувати КНДР як своєрідний "хаб", через який матиме змогу отримувати деякі товари. Таким чином країни, які публічно підтримують санкції, не плямуватимуть свої руки у постачанні, як наприклад Китай.

Росії насправді можуть бути потрібні від КНДР не ракети, а снаряди, патрони, каски, бронежилети та інше банальне спорядження. За час повномасштабної війни країна-агресорка значно спустошила свої склади і має якось їх поповнювати.