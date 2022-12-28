Шойгу відправив під Вугледар свою ПВК "Патріот", – Череватий

"Оленевод" Сєргєй Шойгу перекинув на Донеччину, близьку до їхнього міноборони, військову компанію "Патріот". Це пов'язано з тим, що російські окупанти намагаються досягти хоча б якогось проміжного результату у війні проти України.

Саме тому вони кидають в бій усі свої сили на фронт, пише 24 канал. Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у телемарафоні "Єдині новини" заявив, що це відбувається на фоні безрезультатної кампанії у напрямку Бахмута, Авдіївки та Вугледара, а також на Луганщині.

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Що відомо про перекидання нових сил росіян на Донеччину

У районі Степового на Вугледарському напрямку ми помітили, що вже з'явилася, окрім ПВК "Вагнера", ПВК "Патріот", яка афілійована з чинним міністром оборони окупанта Шойгу. Очевидно, що вони підтягують усе боєздатне, аби досягти хоч якогось результату,

– заявив Сергій Череватий.

Окрім того, за даними речника, вагнерівці з ПВК "Патріот" – конкуренти. Проте наразі вони на різних напрямках – бійці Пригожина під Бахмутом, Шойгу – під Вугледаром.

"Я так розумію, що прямої такої жорсткої взаємодії між ними немає, вони більш-менш автономно діють. Так само, як й ті ж кадирівці", – пояснив речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Що відомо про ПВК "Патріот" Приватну військову компанію "Патріот" створили за ініціативи міноборони Росії та безпосередньо Шойгу. За даними росЗМІ, вони беруть участь в бойових діях з весни 2018 року. Склад ПВК "Патріот" – кадрові російські військові, чинні фахівці головного управління генштабу Росії, військові юристи та бійці їхніх сил спеціальних операцій.

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Конфлікт між Шойгу та Пригожиним: коротко