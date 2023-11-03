Важливо, де він це говорив: як сприймати прохання Шойгу про перемир'я
Міністр оборони Росії Сергєй Шойгу заговорив про бажання переговорів щодо України. Цікаво, що сказав він це під час чергової поїздки до Китаю.
Про це 24 Каналу сказав ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, зауваживши, що Росія є васалом Китаю.
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Чим важливе місце заяви Шойгу
Ексспівробітник КДБ зазначив, що не варто заглиблюватися в аналіз самого посилу Шойгу, тому що він не змінився.
Тут найцікавіше те, де це було сказано,
– зауважив Жирнов.
Адже, нагадав він, Владімір Путін нещодавно їздив до Китаю, а Шойгу відвідав Північну Корею. За останньою інформацією з Південної Кореї, Північна Корея поставила Росії приблизно мільйон снарядів. Оцінюється, що цього окупантам потрібно приблизно на 2 місяці за нинішньої інтенсивності боїв.
Жирнов про прохання Шойгу щодо переговорів: дивіться відео
Росія – васал Китаю
Жирнов вважає, що черговий візит Шойгу до Китаю лише доводить те, що Росія є васалом Пекіна. Тому найголовніше – коли її президент, а потім міністр оборони їздить на поклін до свого сюзерена й там виступає з якимись слізними речами.
Ця картинка з китайськими ієрогліфами – головна,
– певен ексагент КДБ.
Тому що, за його словами, цей міністр надуває щоки, а Росія вдає, що є великою державою, хоч насправді всі давно зрозуміли, що принаймні останні 15 років вона – васал Китаю.
Проблеми Росії зі снарядами: що відомо
- У росіян вичерпуються можливості щодо ведення війни, зокрема, це стосується снарядів. Водночас представник ГУР МО Андрій Черняк наголосив, що ні збройова допомога Пхеньяну, ні Тегерану не допоможе росіянам переламати хід бойових дій.
- До Росії вже прибувають боєприпаси з Північної Кореї. У розвідці Великої Британії зауважують, що наразі незрозуміло, що Росія пообіцяла КНДР в обмін на таку допомогу з озброєнням.
- Розвідники з Південної Кореї зі свого боку підтвердила факт надання Північною Кореєю зброї до Росії. Так, із серпня 2023 зафіксовано близько 10 випадків постачання зброї із КНДР до Росії.