Після Суровікіна понесло: Шойгу замінив командувачів двох воєнних округів

Очевидно, через постійні поразки та невдачі "другої армії світу" глава міноборони ворожої держави вирішив провести кадрові ротації. Після призначення на посаду командувача "спеціальною воєнною операцією" Валєрія Герасимова, Сєргєй Шойгу вирішив також змінити командувачів двох воєнних округів.

Не так давно стало відомо, що Суровікін пішов з посади командувача війни проти України, адже його тактика виявилась невдалою. 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ зазначає, що вслід за Суровікіним, який, очевидно, вирушив за кораблем, також пішли двоє інших командирів.

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Хто став очолювати Південний та Західні військові округи Росії

За попередньою інформацією, командувачем Південного військового округу Росії став генерал-полковник Сєргєй Кузовлєв. А от Західний військовий округ, який перебував раніше під керівництвом Кузовлєва, очолив генерал-лейтенант Євген Нікіфоров.

Кузовлєв очолив округ незадовго до Нового року і свою посаду з високою ймовірністю отримав завдяки навичкам та досягнення, а не через наявність знайомств серед військово-політичного керівництва Росії,

– йдеться у джерелі.

Позитивні коментарі російських псевдожурналістів у сторону ворожих генералів не можуть не викликати сміх. Очевидно, що Росії уже нічого не допоможе виграти війну – навіть такі "чесні" та "без знайомств" військові, як Кузовлєв та Нікіфоров.

Кадрові зміни не є новиною: про них говорили в ГУР

Варто сказати, що українські розвідники говорили про призначення генерала Євгена Нікіфорова на посаду командувача Західного воєнного округу ще 26 грудня 2022 року.

Ситуацію тоді прокоментував колишній заступник начальника штабу ВМС України Андрій Риженко. Він зазначив, що цей округ відповідає за охорону російських інтересів в західній її частині.

На його думку, зміна четвертого командувача за такий короткий термін свідчить про те, що російська армія далека від того еталону, яким упродовж багатьох років вихвалявся Кремль.

Раніше Південним округом керував Олександр Дворніков, який потім став командувачем об'єднаного угрупування військ, поки в жовтні його не змінив на цій посаді Сергій Суровікін. Власне, тепер цим округом повноцінно керує Кузовлєв.