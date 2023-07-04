"Він своїми руками їх порвав": як росіяни засміяли Шойгу після заяви про знищення танків Leopard
Шойгу вирішив знову осоромитися своєю бурхливою фантазією. На цей раз міністр оборони Росії розповів, як окупанти знищили "майже всі" танки Leopard, які є в ЗСУ. Не повірили йому навіть росіяни.
Шойгу пробив чергове дно
За словами Сєргєя Шойгу, "друга армія світу" знищила 16 танків Leopard, які Україні надали Польща та Португалія. Таку заяву міністра користувачі з Росії висміяли у коментарях, пише 24 Канал.
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По настрою у соцмережах помітно, що росіяни вже не в захваті від Шойгу. Тепер його казки мало в кого викликають радість та захват. Помітно, що серед коментаторів було багато прихильників засновника ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина. Вони обурювалися, чому Шойгу досі не пішов у відставку й звинувачували його у всіх бідах своєї окупаційної армії.
Дехто іронічно зауважував, що у Шойгу взагалі звіт застарілий, а насправді окупанти знищили вже 300 тисяч танків. Кумедним був коментар про те, що російський міністр просто мав на увазі не танки Leopard, а леопардів.
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Які ще коментарі залишали росіяни
- "А Конашенков у курсі?";
- "33 Залужних і 54 Буданових ще";
- "Віримо, звісно ж! А ще захопили 10 Зеленських!";
- "Знищили заодно й американський авіаносець";
- "Шойгу своїми ж руками їх на шматочки порвав".
Попередній "провтик" міноборони Росії з Leopard
З дня попереднього пробивання дна міністерством оборони Росії на темі танків Leopard не минуло й місяця. Тоді "відомство божевільних новин" заявило про "знищення 8 танків Leopard" та "іншої західної бронетехніки". Щоб не бути багатослівними, навіть опублікували "відеодокази".
Однак з'ясувалося, що на кадрах ніякі не танки, а звичайнісінькі комбайни, які працювали в полі. З такого "тріумфу" Шойгу посміялися навіть прихильники війни проти України.