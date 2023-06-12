Шойгу підписав новий наказ: Жданов припустив, яке майбутнє чекає на російську тероборону

Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу підписав наказ про те, що до 1 липня усі "добровольчі загони" повинні підписати контракт з його відомством. Зокрема цей наказ стосується ПВК "Вагнера".

Військовий експерт Олег Жданов зауважив, що це продовження битви між Шойгу та Пригожиним за "військові формування". Ватажок вагнерівців відповідно до цього закону має підпорядкувати своє ПВК міноборони. Про це Жданов розповів на своєму стрімі, повідомляє 24 Канал.

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Контракти підпише й тероборона

До того ж цей закон стосується підрозділів територіальної оборони, які формуються в Росії. Зокрема в Бєлгородській області, де до тероборони приєдналось 3 тисячі осіб. В процесі формування також територіальна оборона в Брянській та Курській областях.

"До 1 липня тих, хто вступив до тероборони, підпишуть на контракт з міноборони Росії. І на наступний день після його підписання, вони можуть опинитися в Україні. У них вже будуть зобов'язання і вони не матимуть права відмовитись від виконання його умов", – наголосив військовий експерт.

Олег Жданов прокоментував наказ, який підписав Шойгу щодо "добровольчих формувань": дивіться відео

До речі, Росія внесла зміни в законодавство і тепер за невиконання умов контракта можна отримати великий строк до того ж суворого режиму.

Що відомо про закон міноборони Росії стосовно "добровольчих загонів"

Сєргєй Шойгу видав наказ, згідно з яким "добровольчі підрозділи", які воюють на передовій, зобов’язали до 1 липня підписати контракт з міноборони Росії.

Новий наказ буцімто дозволить "надати "добровольчим формуванням" необхідний правовий статус". А його запровадження нібито пов'язане з турботою Росії про росіян та має забезпечити соціальний захист їм та їхнім родинам.

Водночас контракт вже підписали кадировці з загону "Ахмат". І зробили це на камери, продемонстрував підтримку міноборони. Це може свідчити про загострення конфлікту між Пригожиним, який публічно оголосив, що не виконуватиме наказ Шойгу, та кадировцями.