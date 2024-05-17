У чому проблема заміни Шойгу: Подоляк пояснив задум Путіна
Новим міністром оборони Росії замість Сєргєя Шойгу призначили Андрєя Бєлоусова. Так Владімір Путін прибрав потенційну змову генералів, за якою міг стояти Шойгу разом з Ніколаєм Патрушевим.
Таку думку 24 Каналу висловив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, зауваживши, що Путін прибрав "Політбюро 2.0.". Очільник Кремля показав, що він – авторитарний, класичний диктатор. До слова, Бєлоусова призначили 12 травня.
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"Йому занадто багато дають авансів. Однак це звичайний, банальний помічник Путіна, не більше", – сказав Подоляк.
Окрім того, так Путін хоче зменшити індекс корупції в міноборони. Усе через те, що 50% грошей йшли в кишені Шойгу, інші 50% – на фінансування дивних ініціативних програм.
Потоки грошей у мілітарній складовій економіки будуть величезними. На одному потоці – ВПК – "сидітиме" Бєлоусов, а на іншому – Дєніс Мантуров – перший віцепрем'єр. Він відповідатиме за соціальні програми.
Так бюджет фактично розподілять – половину на війну, а іншу – на соціальні програми, щоби утримувати Росію. Радник голови ОПУ переконаний, що країна-агресорка не будуватиме високотехнологічну мілітарну економіку. Аби це робити, немає інтелекту, ресурсів та технологій.
Вкрасти сьогодні військові технології їм ніхто не дасть. Вони заявляли, що у них є гіперзвук, надзвук, "Циркони" і т.д. З'ясували, що це фікція у вигляді мультиплікаційних фільмів,
– сказав Михайло Подоляк.
Росіяни далі накопичуватимуть велику кількість старого апдейтованого ресурсу, який вони пробуватимуть витягнути з таких країн як Північна Корея та країни Африки, куди раніше продавали радянську зброю.
Кадрові зміни в Росії
- До призначення міністром оборони Андрєй Бєлоусов був першим заступником голови російського уряду. Прессекретар російського диктатора Дмітрій Пєсков заявив, що Путін ухвалив таке рішення, аби міністерство оборони очолила "громадянська людина, адже відомство має бути відкрито для інновацій та передових ідей". Пєсков натякнув, що нове призначення не змінить "системи координат у військовій складовій відомства".
- Тим часом Сєргєя Шойгу після звільнення призначили секретарем ради безпеки країни-агресорки.
- Журналісти The Times переконані, що одна з причин відставки Шойгу у тому, що Москва хоче гарного менеджера в міністерстві оборони. Звільнення Шойгу – одна з найбільших перестановок у владі Росії за останні десятиліття.