Шойгу цинічно звинуватив Україну в "ядерному тероризмі" на ЗАЕС: що означає його заява

Сєргєй Шойгу заявив, мовляв, Росія класифікує "атаки ЗСУ на Запорізьку АЕС" як ядерний тероризм. Відповідна заява розрахована як на внутрішнього споживача, так і на міжнародну аудиторію.

З точки зору міжнародної аудиторії, то в цій заяві є момент торгу між теперішньою Росією та світом. Таку думку 24 каналу висловив директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай.

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Росії треба пауза в війні

Росіяни в переговорну позицію хочуть поставити те, що вони звільнять і демілітаризують зону навколо Запорізької АЕС в обмін на те, що туди не зайдуть українські військові,

– розповів директор програм практичної політики Інституту політичної освіти.

Ба більше, окупанти хочуть, щоб це стало "пакетом перемир'я". Російські загарбники прагнуть стратегічно домогтися "перемир'я" – їм необхідно, щоб бойові дії зупинилися. Що важливо, росіянам треба не мир, а лише перерва, щоб підтягнути резерви та підготувати зброю.

Окупанти готують переговорні позиції

Україна дотримується усіх міжнародних зобов'язань, які бере на себе. Тож країна-агресорка сподівається, що міжнародні партнери можуть виступити гарантами того, що наша держава зупиниться звільняти окуповані території.

Тобто загарбники сподіваються, що Україна погодиться взяти паузу, а ЗСУ припинять рух у бік Мелітополя та Бердянська Запорізької області, а також по Токмацькому та Гуляйпільському напрямку. У такий спосіб окупанти збережуть собі Азовсько-Кримський коридор.

Така в них ідея, але за це вони відступлять на певну лінію фронту, зокрема демілітаризують Запорізьку АЕС. Це перестане бути проблемою та загрозою для світу й зникне потреба про це говорити. Вони вкидають такі торгові переговорні позиції,

– зауважив директор програм практичної політики Інституту політичної освіти.

Готують внутрішню аудиторію до відступу

А паралельно Росія готує внутрішнього споживача до сценарію выдступу. Так, якщо наші Збройні Сили зараз підуть у прорив і їм вдасться посунути лінію фронту, то Запорізька АЕС залишиться в тилу. Тобто російські загарбники самі будуть змушені відступати.

Їм треба буде якось гарно обставити свій відступ,

– зазначив Солонтай.

Адже росіяни люблять підбирати різні гарні формулювання, щоб замінити ними слово "втеча". Наприклад, "жест доброї волі", "перегрупування" тощо. У цьому випадку країна-агресорка, ймовірно, готує тезу, мовляв, "зняли загрозу ядерного тероризму".

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