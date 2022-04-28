Схоже на провокацію: після вибуху в Херсоні пропагандисти вже знімають ролики про "Точку-У" ЗСУ

У тимчасово окупованому Херсоні пролунали потужні вибухи. Російські пропагандисти вже через лічені хвилини почали розповідати "що і куди прилетіло".

Так, пропагандисти розказують, мовляв, є уламки ракети "Точка-У", яку начебто запустили ЗСУ. Говорять про серйозні пошкодження.

Важливо У Херсоні мирний мітинг росіяни розігнали газом і гранатами

Провокація росіян

Журналісти з'ясували, що відео пропагандистів взагалі було записано о 21:15, а вибухи були пізніше – близько 22:50. Схоже, що це чергова провокація російських загарбників.



Коли пропагандисти записували відео / Скриншот з телеграму

Що відомо про вибухи

Місцеві жителі повідомляли, що окупанти починали обстріл Херсона прямо з інших житлових районів.

Тоді пролунали потужні вибухи. У соцмережах пишуть, що опісля перестали працювати російські телеканали.

Яка ситуація в Херсоні

Росіяни збираються провести так званий "референдум" у Херсоні – за аналогом сценарію "квазіреспублік" на Донбасі.

Президент Володимир Зеленський наголосив на тому, що "референдум" у Херсоні поставить крапку на переговорному процесі.

Українці виходять на мітинги проти окупантів, однак їх жорстко розганяють.

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