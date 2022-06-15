Шпигунять на користь Росії, – Жданов про загрозу від однієї з країн на "Рамштайні-3"

Молдова та Грузія долучилися до саміту "Рамштайн-3". Сумнівно, що вони зробили це задля того, щоб підтримати Україну. А ось якими є справжні мотиви цих країн – цікаве питання.

На жаль, з боку однієї з цих країн є конкретна загроза для України. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов.

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Молдова сама розраховує на допомогу, зокрема військову. Вони хочуть показати, що разом зі всіма, раптом щось перепаде. Натомість Грузія шпигунить на користь Росії,

– вважає Жданов.

Грузія нам не союзник

На думку військового експерта, чекати підтримки від Грузії нам не варто. Про це свідчить та політика, яку проводить уряд та очільники країни.

Захід – забюрократизований та інертний

Жданова зауважив, що в Грузії окуповано більше ніж 20% територій, проте росіян там продовжують приймати як найліпших друзів, дають притулок та радіють їхнім грошам. Ба більше, уряд шукає шляхи, які допоможуть Росії обійти санкції.

"А Захід досі думає, що Грузія – це прогресивна країна, яка прагне західного світу. Я цього не бачу", – резюмував спікер.

Позиція Грузії щодо України

23 – 24 червня на засіданні Ради Європи буде прийнято рішення щодо надання Україні та Молдові статусу кандидата на вступ до ЄС. Однак прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі це не влаштовує. Він переконаний, що його країна заслужила отримати статус першою, адже тривалий час впроваджує реформи та працює над зближенням з Європою.

Володимир Зеленський виступав перед багатьма парламентами та народами різних країн, однак до Грузії його не запросили. Відомо, що президентка країни Саломе Зурабішвілі пошкодувала про це. На її думку, коли триває війна, потрібно бути солідарними. Для цього достатньо було надати слово українському головнокомандувачу.

Згодом грузинський уряд подав позов до Конституційного Суду проти Зурабішвілі. Її звинувачують у невиконанні своїх обов'язків. Річ у тім, що президентка буцімто відмовилася призначати запропонованих урядом послів.

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