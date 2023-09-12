Копала картоплю, а знайшла зброю: що відомо про небезпечну знахідку на Житомирщині
У Житомирській області жінка на присадибній ділянці знайшла арсенал зброї часів Другої світової війни. Його вона виявила, коли копала картоплю.
Про це заявили у поліції Житомирської області, інформує 24 Канал. Про знахідку громадянка повідомила правоохоронцям у понеділок, 11 вересня.
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Мешканка Житомира повідомила до поліції, що виявила предмети, схожі на боєприпаси. На місце приїхала слідчо-оперативна група, а також працівники ДСНС.
Правоохоронці з'ясували, що боєприпаси були схоронені у землі неподалік житлового будинку – на відстані близько 15 метрів. Там виявили 82 мінометні міни 82-го калібру та 3 протитанкові міни. А ще – 8 гранат.
Поліцейські забезпечили охорону цієї території. Вибухотехніки вилучать та знищать небезпечні знахідки.Зверніть увагу! Якщо ви знайшли підозрілі невідомі предмети, зброю та боєприпаси – їх у жодному разі не можна рухати, переносити, розбирати, нагрівати тощо. Місце знахідки позначте гілкою, яскравою тканиною чи іншим доступним способом. Попередьте про небезпеку інших людей та зателефонуйте в поліцію (102) або рятувальникам (101).
Розмінування території через війну Росії проти України
- Окупанти від початку повномасштабного вторгнення всіяли територію України вибухонебезпечними предметами. За словами Володимира Зеленського, 174 тисяч квадратних кілометрів території України потенційно небезпечні через боєприпаси та міни.
- Раніше видання The Washington Post писало про те, що для того, аби повністю розмінувати українську територію, треба 757 років. Експерти додають, що Україна – найбільш замінована у світі.
- Аби розміновувати території, українські військові вдаються до нових способів. Так для розмінування ЗСУ почали використовувати тепловізори. Вони допомагають виявити приховані вибухівки на територіях, які деокупували.