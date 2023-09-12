Копала картоплю, а знайшла зброю: що відомо про небезпечну знахідку на Житомирщині

У Житомирській області жінка на присадибній ділянці знайшла арсенал зброї часів Другої світової війни. Його вона виявила, коли копала картоплю.

Про це заявили у поліції Житомирської області, інформує 24 Канал. Про знахідку громадянка повідомила правоохоронцям у понеділок, 11 вересня.

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Мешканка Житомира повідомила до поліції, що виявила предмети, схожі на боєприпаси. На місце приїхала слідчо-оперативна група, а також працівники ДСНС.

Правоохоронці з'ясували, що боєприпаси були схоронені у землі неподалік житлового будинку – на відстані близько 15 метрів. Там виявили 82 мінометні міни 82-го калібру та 3 протитанкові міни. А ще – 8 гранат.

Поліцейські забезпечили охорону цієї території. Вибухотехніки вилучать та знищать небезпечні знахідки.

Розмінування території через війну Росії проти України

Окупанти від початку повномасштабного вторгнення всіяли територію України вибухонебезпечними предметами. За словами Володимира Зеленського, 174 тисяч квадратних кілометрів території України потенційно небезпечні через боєприпаси та міни.

Раніше видання The Washington Post писало про те, що для того, аби повністю розмінувати українську територію, треба 757 років. Експерти додають, що Україна – найбільш замінована у світі.

Аби розміновувати території, українські військові вдаються до нових способів. Так для розмінування ЗСУ почали використовувати тепловізори. Вони допомагають виявити приховані вибухівки на територіях, які деокупували.

Якщо ви знайшли підозрілі невідомі предмети, зброю та боєприпаси – їх у жодному разі не можна рухати, переносити, розбирати, нагрівати тощо. Місце знахідки позначте гілкою, яскравою тканиною чи іншим доступним способом. Попередьте про небезпеку інших людей та зателефонуйте в поліцію (102) або рятувальникам (101).