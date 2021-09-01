Штати нададуть 45 мільйонів доларів гумдопомоги для жителів Донбасу
Джерело:Офіс Президента
Джо Байбен та Володимир Зеленський зустрілись у Білому домі. У спільній заяві США та України мовиться, що Штати нададуть країні допомогу для протидії пандемії та в гуманітарній сфері.
Зокрема Штати запевнили, що підтримують Україну в протидії пандемії COVID-19 та щодо гуманітарних потреб, які виникли через війну на Донбасі. Про це мовиться у спільній заяві щодо стратегічного партнерства України та Штатів.
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Штати пообіцяли Україні гуманітарну допомогу для жителів Донбасу
У заяві мовиться, що через ситуацію на сході України, 3,4 мільйона людей потребують гуманітарної допомоги.
Цього року Уряд США надасть Україні додаткові 45 мільйонів доларів гуманітарної допомоги,
– мовиться у заяві.
До речі, зазначили, що 2014 року Штати надали понад 306 мільйонів доларів життєво важливої допомоги українцям, які цього потребували. Мовиться про допомогу у вигляді:
- продуктів;
- житла;
- безпечної питної води;
- а також захисту найбільш вразливих груп населення, зокрема людей похилого віку.
Україна отримає додаткові 12,8 мільйона доларів для боротьби з COVID-19
США мають намір надати Україні додаткову допомогу, включаючи підтримку холодового ланцюга зберігання, та додаткові 12,8 мільйона доларів пов'язаної з COVID-19 допомоги,
– запевнили Штати.
Цю допомогу нададуть в рамках закону "Про план порятунку Америки". До речі, США вже надали Україні – орієнтовно 55 мільйонів доларів допомоги у зв'язку із COVID-19 та 2,2 мільйона доз вакцин проти коронавірусу.
Коротко про зустріч Джо Байдена та Володимира Зеленського
- 1 вересня зустрілись Джо Байден та Володимир Зеленський. Лідери країн провели двогодинну розмову тет-а-тет.
- Джо Байден заявив про спільні цінності України та США, а також про бажання ще раз відвідати Україну.
- Штати також запевнили, що Росія має виконати зобов'язання щодо припинення вогню на Донбасі. Детальніше про головні тези перемовин читайте тут.