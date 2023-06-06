Потужно діє система примусу, – Федоренко про підрозділи ворога, які воюють на Луганщині

На Луганському напрямку ворог активно залучає новостворені спецпідрозділи "Шторм Z", які діють поза армійським корпусом Міноборони Росії. Фактично вони руйнують військову структуру армії країни-агресорки.

Командир роти 92 ОМБр Юрій Федоренко пояснив, що основний функціонал "Шторм Z" – вчинення ударно-штурмових дій. Проте їхній рівень підготовки є дуже посередній. По це він розповів 24 Каналу.

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Не дають відступати

Водночас в керуванні цими спецпідрозділами достатньо потужно діє система примусу. "Шторм Z" не дають можливості відступати – за це їх розстрілюють. Евакуацію їхніх поранених ніхто не організовує.

Ба більше, за цими ударно-штурмовими групами йдуть так звані спостерігачі. Вони відстежують, куди рухаються групи. Якщо здійснюють маневр в іншому, ніж потрібно напрямку (наприклад, якщо та чи інша група хоче здатися в полон), їх також ліквідують.

"Для російських окупаційних військ абсолютно нормальна практика страчувати своїх як під час вчинення ударно-штурмових дій, так і показово вбивати на тимчасово окупованій території", – наголосив командир роти 92 ОМБр.

Юрій Федоренко розповів про російські спецпідрозділи "Шторм Z", що воюють на Луганському напрямку: дивіться відео

Пропонують 200 тисяч на місяць

"Шторм Z" – діє за тією ж моделлю, що й ПВК "Вагнера". Проте "Шторм Z" підпорядковуються російським окупаційним військам, тому що в міноборони Росії були і є певні проблеми з Євгенієм Пригожиним та вагнерівцями.

Розуміючи, що "засипати тілами" – це дієвий інструмент, а також те, що за ув'язненими ніхто турбуватися не буде, Росія використовує цей ресурс за шаблоном, який вже був апробований Пригожиним,

– підкреслив військовослужбовець.

На превеликий жаль, чисельність цих підрозділів доволі значна. І найближчим часом їх буде з кого укомплектовувати. Адже зараз в Росії вербування до цих підрозділів відбувається доволі активно.

Цим "військовослужбовцям" пропонують 200 тисяч рублів на місяць, контракт на пів року і в разі, якщо вони залишаться живими, повернення в Росію.

"Але їм "забувають" повідомити" інформацію, що зі 100, мобілізованих на війну в Україну, в Росію повертаються не більше 10. Але й ті з суттєвими пораненнями та втратою здоров'я", – зазначив Юрій Федоренко.

Що відомо про російські спецпідрозділи "Шторм Z"

В цих формуваннях є власний статут. Відповідно до нього, бійці можуть піти з фронту тільки після закінчення контракту, який триває пів року, або ж у разі тяжкого поранення або смерті. Також командири цих підрозділів мають право застосовувати зброю задля підтримання дисципліни. Поранених представників "Шторм Z" залишають на полі бою.

За інформацією американського Інституту вивчення війни, кожна рота "Шторм Z" складається зі 100 осіб особового складу, розбитих на чотири штурмові загони (по 10 осіб), чотири загони вогневої підтримки (по 10 осіб), командний підрозділ роти з 2 осіб, саперну групу з 5 осіб, розвідку з 8 осіб, групу медичної евакуації з трьох осіб та екіпажу БПЛА з 2 осіб.

Також відомо, що "Шторм Z" призначені для ведення ударно-штурмових дій у містах або у районах зі складними географічними умовами. Їхня спеціалізація – захоплення стратегічних об'єктів, зокрема, опорних та командних пунктів та вузлів зв'язку.

"Шторм Z" – це російські підрозділи, формуються переважно з людей з кримінальним минулим.