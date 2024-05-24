Грози, дощі та шквальні вітри: в Україні оголосили штормове попередження
Джерело:ДСНС
В Укргідрометцентрі повідомили про штормове попередження для низки регіонів. Це стосується переважної частини України.
Вже до кінця доби 24 травня у відповідні області завітають дощі, грози та сильні вітри. Детальніше про небезпечні погодні явища – передає 24 Канал.
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Дощі та грози
Найближчим часом і до кінця доби у більшості західних, центральних, південних і Житомирській областях очікуються грози, місцями шквали 15 – 20 метрів за секунду,
– попереджають у ДСНС.
У відповідних регіонах оголошено І рівень небезпеки, жовтий.
Де оголошено підвищений рівень небезпеки / карта Укргідрометцентру
Надзвичайники наголосили, що поінформований – значить попереджений, а якщо попереджений, то це означає захищений. Там закликали громадян берегти себе.Важливо! Оперативно про найголовніші новини України та світу читайте в нашому телеграмі.
Якою буде погода 25 травня
- Погода 25 травня все ще продовжуватиме радувати українців теплом. Однак синоптики прогнозують по Україні мінливу хмарність, а вдень у західних областях місцями очікуються короткочасні дощі, грози. На решті територій без опадів.
- Вітер очікується досить помірний, він сягатиме всього 5 – 10 метрів за секунду. Проте в Криму та Приазов'ї подекуди пориви вітру будуть 15 – 20 метрів за секунду.
- Метеорологи очікують, що вночі температура коливатиметься в межах 11 – 16 градусів тепла, на сході, північному сході країни та в Карпатах 8 – 13 градусів тепла. А ось вдень стовпчики термометрів показуватимуть в межах 22 – 27 градусів тепла.
- Однак варто зазначити, що синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що ближче до вихідних внаслідок посилення антициклону з північного сходу очікується незначне похолодання, а також вітряна погода в більшості південних, східних і центральних регіонів. Наприклад, у суботу вночі 7 – 12, вдень 19 – 24 градуси. У неділю вночі 8 – 13, вдень також 19 – 24.