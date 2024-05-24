Грози, дощі та шквальні вітри: в Україні оголосили штормове попередження

В Укргідрометцентрі повідомили про штормове попередження для низки регіонів. Це стосується переважної частини України.

Вже до кінця доби 24 травня у відповідні області завітають дощі, грози та сильні вітри. Детальніше про небезпечні погодні явища – передає 24 Канал.

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Дощі та грози

Найближчим часом і до кінця доби у більшості західних, центральних, південних і Житомирській областях очікуються грози, місцями шквали 15 – 20 метрів за секунду,

– попереджають у ДСНС.

У відповідних регіонах оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Де оголошено підвищений рівень небезпеки / карта Укргідрометцентру

Надзвичайники наголосили, що поінформований – значить попереджений, а якщо попереджений, то це означає захищений. Там закликали громадян берегти себе.

Якою буде погода 25 травня

Погода 25 травня все ще продовжуватиме радувати українців теплом. Однак синоптики прогнозують по Україні мінливу хмарність, а вдень у західних областях місцями очікуються короткочасні дощі, грози. На решті територій без опадів.

Вітер очікується досить помірний, він сягатиме всього 5 – 10 метрів за секунду. Проте в Криму та Приазов'ї подекуди пориви вітру будуть 15 – 20 метрів за секунду.

Метеорологи очікують, що вночі температура коливатиметься в межах 11 – 16 градусів тепла, на сході, північному сході країни та в Карпатах 8 – 13 градусів тепла. А ось вдень стовпчики термометрів показуватимуть в межах 22 – 27 градусів тепла.

Однак варто зазначити, що синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що ближче до вихідних внаслідок посилення антициклону з північного сходу очікується незначне похолодання, а також вітряна погода в більшості південних, східних і центральних регіонів. Наприклад, у суботу вночі 7 – 12, вдень 19 – 24 градуси. У неділю вночі 8 – 13, вдень також 19 – 24.