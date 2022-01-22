Штормовий вітер та хуртовини: в яких областях України розгуляється негода

У кількох областях України попередили про небезпечні погодні умови. Найбільше дістанеться західним областям – їх накриє штормовим вітром та засипатиме снігом.

І рівень небезпечності – жовтий – у 4 областях – на Закарпатті, Івано-Франківщині, у Львівській та Чернівецькій областях. У цих регіонах – снігопади та сильні пориви вітру швидкістю 15 – 20 метрів на секунду.

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Особлива небезпека – у Карпатах

Найбільша небезпека – у Карпатах, які заноситиме снігом. У ДСНС вже протягом кількох днів попередили про загрозу сходження лавин. Снігопади та хуртовини прямо загрожують життю туристів, які, незважаючи на попередження, все одно вирушають на високогір'я.

Аби попередити виникнення небезпечних подій за участю туристів та для оперативного надання допомоги постраждалим у горах, ДСНС наголошує на важливості реєстрації громадянами своїх мандрівок,

– повідомили рятувальники.

Так, 21 січня небезпечна пригода сталась на території Закарпаття. На гірськолижному курорті "Пилипець" під час катання на лижах зникли двоє літніх туристів. Вже ввечері вони вийшли на зв'язок з села Березники Свалявського району.

Негода в Україні 22 січня / Карта Укргідрометцентру

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