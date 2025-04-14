Зеленський підписав закон про 50% знижки у разі добровільної сплати штрафу ТЦК

Володимир Зеленський 14 квітня підписав закон, який дає можливість наполовину зменшити штраф за порушення військового обліку. Таку змогу отримають чоловіки, які самостійно звернуться для сплати штрафу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заступницю міністра оборони Катерину Черногоренко. Проте в картці законопроєкту №12093 наразі змін немає.

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Що відомо про знижку на штраф від ТЦК

Військовозобов’язаним віком від 18 до 60 років, які не оновили свої дані або не перебувають на військовому обліку, загрожує штраф від 17 000 до 25 500 гривень.

Підписаний президентом закон дозволяє сплатити половину суми від мінімальної: тобто замість 17 000 – 8500 гривень. Для цього треба самостійно звернутися до ТЦК, а потім упродовж 10 днів від ухвалення постанови про адміністративне правопорушення сплатити штраф.

Катерина Черногоренко зазначила, що цивільні згодом отримають змогу сплатити штраф зі знижкою 50% у Резерв+. Міноборони працює над впровадженням цієї функції. Очікується, що вона з'явиться влітку цього року. Зазначається, що військовозобов'язаний зможе:

Подати заяву в Резерв+ про те, що визнає порушення.

Далі – отримати постанову про це порушення просто в застосунку.

І нарешті сплатити штраф зі знижкою у 50%.

Якщо військовозобов'язаний не сплатить штраф зі знижкою протягом 20 днів, то зрештою йому доведеться оплачувати повну суму.

Водночас сплата штрафу не звільняє особу від потенційної мобілізації.

Заступниця міністра оборони додала, що військовослужбовці, які стали на захист країни і не встигли оновити свої дані – звільняються від сплати штрафів.