Не оновив дані та не згоден зі штрафом: у Генштабі сказали, що варто робити

У Генштабі розповіли про порядок оскарження штрафів у суді за неоновлення даних. Також відповіли, чи під час оскарження штрафу можуть виписати ще одне аналогічне стягнення.

Ірина Гарбуз, представниця Центрального юридичного управління Генерального штабу ЗСУ, у відеоформаті відповіла на ряд питань щодо оновлення даних, – інформує 24 Канал.

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Що робити, якщо не згоден з накладеним штрафом

За словами посадовиці, усі громадяни, які не згодні з накладеним стягненням, мають право звернутися до суду для оскарження постанови про притягнення до адміністративної відповідальності.

Зробити це необхідно протягом десяти днів з для винесення постави про притягнення до відповідальності,

– констатувала Гарбуз.

Представниця Генерального штабу констатувала: під час розгляду справи в суді за неоновлення військово-облікових даних не може людина бути ще раз притягнута до відповідальності.

Оновити військово-облікові дані потрібно було в період від 18 травня до 16 липня 2024 року. Штрафи за невиконання законодавства не є автоматизованими, тому, за словами чиновників, навіть якщо оновити дані після 16 липня , можна уникнути адміністративної відповідальності.

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Наразі здійснити процедуру оновлення даних можливо через ТЦК або мобільний застосунок Резерв+. Центри надання адміністративних послуг з 16 липня не оновлюють військово-облікові дані громадян.

Штраф за неоновлення даних у воєнний час може становити від 17 000 до 25 500 гривень.