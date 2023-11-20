Після цього його не бачили, – психолог сказав, коли востаннє з'являвся оригінальний Путін

Штучний інтелект розпізнав щонайменше двох двійників Владіміра Путіна. Дослідження свідчать, що справжній диктатор міг бути на параді 9 травня у Москві. А от у Маріуполі вже ні.

Кандидат психологічних наук Дмитро Попов не погоджується з такими висновками, а точніше із першим положенням. У розмові з 24 Каналом він пояснив, коли востаннє, на його думку, з'являвся справжній Путін.

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Де справжній Путін

Цього року Владімір Путін з'явився на параді 9 травня. І дослідження ШІ стверджують, що це був справжній диктатор. Однак, певні ознаки вказують на протилежне.

"Думаю, коли був запит до штучного інтелекту, вони внесли не той зразок голосу Путіна. Я впевнений на 99%, що під час параду був двійник. Це не тільки антропометрія облич, але й поведінка. Бункерний стежить за своїм здоров'ям. Якщо він і зустрічається з кимось, то за довгими столами або після карантину. Під час 9 травня він спілкувався дуже близько з присутніми", – пояснив кандидат психологічних наук.

А от в Криму та Маріуполі, де цього року теж начебто побував Владімір Путін, міг бути точно його двійник. Так само і на культурному форумі у Санкт-Петербурзі, який пройшов 17 листопада.

На культурному саміті був двійник. Останній раз оригінальний Путін з'являвся на початку вересня на зустрічі з Ердоганом. Після цього я його не бачив,

– відзначив Дмитро Попов.

Зазначимо, що аналіз обличчя та вимови російського диктатора зробили у дослідженні Інституту аудіосупроводу Японії та японської телемережі TBS.

Які результати показав ШІ: деталі