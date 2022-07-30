Чи піде росія штурмом на Харків: військовий оглядач оцінив шанси

У Харківській обласній військовій адміністрації заявили, що готуються до нового наступу росії на місто та область. Олександр Коваленко вважає, що ймовірність атаки на Харків зараз дуже мала.

Таку думку військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" висловив 24 каналу. Про те, що окупанти спробують відновити наступ на місто, також повідомляли в американському Інституті вивчення війни.

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Чи можливий штурм Харкова

За словами Коваленка, зараз російська армія не готова до того, аби штурмувати Харків.

"Штурм міста – це не тільки лобова атака. Для цього потрібна велика кількість особового складу та технічних можливостей", – зазначив він.

Військовий оглядач наголосив, що зараз на Харківському плацдармі окупаційні війська зосереджені на тому, щоб покращити своє тактичне положення та не допустити просування ЗСУ.

На якісь наступальні дії, нову окупацію Харківської області чи міста у них (росіян – 24 канал) немає ресурсів,

– сказав Коваленко.

Поразки російської армії

Він додав, що в окупантів не вистачає потужностей навіть на те, аби утримати свої позиції на інших ділянках фронту.

"Вони не можуть відпрацьовувати наступальні дії на Запорізькому та Херсонському плацдармах. У Донецькій області окупанти також змушені відступати від деяких позицій, які окупували раніше", – сказав військовий оглядач.

Навіщо росії війська біля кордону

Водночас росія збільшує кількість техніки на кордоні з Україною біля Харківщини. За думку Коваленка, у цьому немає нічого дивного.

Той ресурс, що росіяни накопичили біля Харківської області, може бути перекинутий на Донбас,

– припустив він.

За словами військового експерта, є два варіанти, як окупанти можуть застосувати додаткові сили.

російські війська можуть відправити через Вовчанськ на Великий Бурлук, Куп'янськ та Ізюм у напрямку Слов'янська. А там використати для наступу на Слов'янському напрямку.

Або ж окупанти можуть зосередитися на Донбаському плацдармі в напрямку Сіверська, Бахмута та поновити інтенсивні бойові дії біля Авдіївки.

"Вони відпрацьовують поновлення бойових дій, аби відвернути увагу та сили ЗСУ від контрнаступу у Херсонській області", – зазначив Коваленко.

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