До сліз: штурмовики показали, як під артилерійським обстрілом біля Бахмута евакуювали побратима

Українські воїни вражають своєю мужністю увесь цивілізований світ. Воїни3-ї штурмової бригади показали, як під артилерійським вогнем рятують пораненого побратима.

Відео евакуації показала пресслужба 3-ї штурмової бригади. Там розповіли історію порятунку.

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Пораненому надали першу допомогу, наклали турнікети та почали витягувати з-під лінії ворожого вогню до найближчого бліндажа, зайнятого своїми. Майже два кілометри пішки місцевістю, яка колись була лісосмугою,

– мовиться у повідомленні.

Як герої евакуюють побратима під Бахмутом: дивіться відео 18+

Що відбувається зараз у Бахмуті

Станом на вересень 2023 року українські герої тримають під вогневим контролем трасу Бахмут – Горлівка. У ЗСУ пояснили, що це – одна з ключових трас на південному напрямку. Ворогу суттєво ускладнили логістику. Тепер окупантам набагато важче постачати усе їм необхідне до незламного Бахмута.

Українські захисники закріплюються під Бахмутом. Ворогу завдають колосальних втрат. Окупанти щодня сотнями вирушають на концерт до Кобзона. Кирило Буданов розповів, як збираються звільняти незламне місто. Спершу українські герої постараються охопити місто, а лише тоді зайдуть у нього.