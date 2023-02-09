Дивно, коли росіяни готові помирати за шуби: Подоляк пояснив ставку Путіна

За даними Генштабу, ЗСУ ліквідують близько тисячі окупантів щодня. Загалом наші воїни знищили вже 135 тисяч окупантів. Це дуже нагадує перші дні повномасштабного вторгнення, проте тоді це було по всій території України, а зараз лінія фронту скоротилася.

Наразі основні та активні бойові дії відбуваються в Луганській та Донецькій областях. Вони досить масштабні, бо коли всі очікували наступу, то це і є той масштабний наступ, він вже почався, хоча можна сказати, що й не закінчувався певний час. Росія посилює тиск кількістю людей, який відправляє на смерть. Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу сказав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Смерть проти життя

За словами радника ОП, Владімір Путін "відтестував" своє суспільство, коли починав часткову мобілізацію в Росії. Він запропонував суспільству "отримати насолоду" від масово смерті дітей росіян. Кремлівський диктатор не побачив спротиву цієї концепції та зрозумів: в нього бездонна кількість людей, який можна відправляти на смерть.

"Ми живемо в іншій цивілізації від Росії. Хоча Європа певний час вважала, що Росія – це такі ж люди, як вони, тільки розмовляють російською мовою", – стверджує Михайло Подоляк.

Сьогодні вони розуміють, продовжив радник, що росіяни – це люди фактично з іншої планети чи паралельного всесвіту, де смерть за невідомі цілі чи цілі олігархів – це круто.

Як ми вже побачили, там люди готові вмирати і за автомобілі, які видають сім'ям загиблих, і за шуби. Це все виглядає дуже дивно. А ми живемо в іншому всесвіті – в нас цінується життя, ми хочемо мати "відкриті двері" – мандрувати по світу і жити в комфортних умовах, вибудовувати кар'єри, спілкуватися з друзями тощо.

– каже радник Офісу Президента.

Саме на це Путін робить ставку. Він розуміє, що в його таборі люди готові вмирати, натомість в Європі та Україні люди готові жити.

"Це дві різні світоглядні концепції – смерть проти життя. І в нього розрахунок на цю емоційну складову, на те, що життя поступиться смерті", – пояснює Подоляк.

Диктатор може кинути на війну 200 чи 300 тисяч людей, всі ці військові загинуть, але для Путіна це не має ніякої цінності. Водночас для України кожна смерть наших людей – це величезна трагедія.

Глава Кремля розуміє, що ресурсно не має ніяких "вундервафель" і "аналоговнєт", він програє нам тотально в озброєнні, тому вони постійно говорять, що передача бронетехніки та авіації – це пряме втручання НАТО у війну. Хоча міжнародне право говорить, що легальна передача зброї – це не втручання у конфлікт,

– наголошує радник ОП.

Тому що йде війна Росії проти України, і воює Україна. Будь-яка країна може допомогти державі, яка веде оборонну війну – в будь-якому обсязі, і це не є в рамках права втручанням у війну.

"Путін вважає, що в нього цього бездонного ресурсу смерті достатньо для того, щоб емоційно налякати Європу кількістю смертей у 21 столітті. Він каже, що росіян теж багато гину, а це молоді хлопці, які могли приїжджати у Європу і платити якісь туристичні збори. Диктатор нераціонально мислить", – підсумував радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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