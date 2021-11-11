Шубосховище, перукарня, церква і тренажерка, – ЗМІ оприлюднили план маєтку Медведчука

Порушені кримінальні справи та введені санкції не заважають Віктору Медведчуку продовжувати реконструкцію маєтку у Пущі-Водиці. Журналісти "Схем" поділились планом розкішної будівлі.

ЗМІ зняли на відео масштабні будівельні роботи на території маєтку. Також у розпорядженні медіа – план домівки кума Путіна.

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У час проведення реконструкції Медведчук уже був під санкціями

Вперше роботи з реконструкції помітили у травні 2021 року – на цей час РНБО уже ухвалила санкції проти Медведчука. Проте блокування активів, очевидно, не завадило проросійському політику перебудовувати своє елітне помешкання.

Площа будинку політика – понад 2 тисячі квадратних метрів

Згідно з планом маєтку, його площа близько 2 тисяч квадратних метрів. На цій велетенській території розташовані не лише спальні, вітальні та кабінети, а й досить цікаві приміщення:

шубосховище,

сервізна,

склад картин та суконь,

гідромасажна, масажна та сольова кімнати,

секретна кімната тощо.

Частина ремонтних робіт завершилась у листопаді

Частина ремонтних робіт завершилась у листопаді, зокрема, зняли деякі з риштувань, закінчили будівництво нової альтанки

Згідно з планом, "палац" складається з 4 поверхів і 114 приміщень. На верхньому – "домова церква", площа якої 43 квадрати. Нагадаємо, що в декларації Медведчука понад 200 ікон.

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Журналістам не вдалось з'ясувати, за які кошти проводили ремонт. По банківських рахунках підрядників не знайшли ні компаній, ні фізичних осіб, які пов'язані з Медведчуком та його дружиною – Оксаною Марченко. Вона теж перебуває під санкціями. Залишається версія – оплата готівкою. Віктор Медведчук на журналістський запит не відповів.

Дивіться плани маєтку Віктора Медведчука / Зображення "Радіо Свободи":

Що у Медведчука у декларації Декларація кума Путіна справді вражає: Медведчук та Марченко володіють 18 земельними ділянками, 4 житловими будинками. У їхній власності – 27 наручних годинників від Chopard, Cartier, Hublot та іншмх відомих фірм, ювелірні вироби, одяг від відомих дизайнерів, елітні меблі, килими та твори мистецтва. Це лише поверхневий перелік офіційно задекларованого майна.

Головне про справи проти Віктора Медведчука: