Шуфрич на засіданні Ради "послав" угорською Тищенка: епічне відео

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич з трибуни "послав" представника "Слуги народу" Миколу Тищенка. Однак зробив це угорською мовою.

Зауважимо, що Тищенко раніше став головою Закарпатської обласної організації партії "Слуга Народу". До речі, своє висловлювання Шуфрич закінчив фразою "давай до побачення".

До речі Ледь не дійшло до бійки: Шуфрич та Камельчук гучно посперечались у прямому ефірі

До речі, у телеграм-каналах пишуть про причини такої одіозної заяви Шуфрича.

Тищенка від президентської партії направили доглядати за Закарпаттям, а з Шуфричем вони хотіли просувати взаємини України і Угорщини, але Микола його просто звідти вигнав,

– мовиться у телеграм-каналі "легітимний live".

Заява Шуфрича, дивіться відео:

Зауважимо, раніше Тищенко, який сам неодноразово потрапляв у скандали, завітав на кордон з Угорщиною. Він влаштував жорстку перевірку та нібито "викрив корупційну схему на митниці".

Інші гучні заяви Шуфрича