Шуфрича "застукали" у Раді за листуванням угорською
20 вересня 2021 , 16:59Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Через плечо"
Нардепа від ОПЗЖ Нестора Шуфрича застали у Верховній Раді за листуванням. Цікаво, що розмову політик вів угорською мовою.
Шуфрича випадково сфотографували у залі парламенту. З ким листувався нардеп – невідомо.
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До слова, користувачі мережі зацікавились, чи у нардепа є тільки один паспорт.
Раніше Шуфрич угорською "послав" Тищенка
У червні Шуфрич втрапив у подібний скандал. Він з трибуни "послав" представника "Слуги народу" Миколу Тищенка. Однак зробив це угорською мовою.
Листування Шуфрича / Фото з телеграм-каналу "Через плечо"
Шуфрич у Раді / Фото з телеграм-каналу "Через плечо"
Попередні скандали за участю Шуфрича
- У липні нардепка Ірина Верещук та Шуфрич поскандалили в ефірі ток-шоу. Парламентарі просили один одного не верещати та не влаштовувати істерику. Суперечка продовжилась і наступного дня. Верещук пригрозила Шуфричу, що ще раз так зробить, політикиня "встане, підійде і дасть в зуби".
- У квітні між Шуфричем та "слугою народу" Юрієм Камельчуком виникла перепалка. Лунали особисті образи та ледь не дійшло до бійки.
- Крім того, Шуфрич сварився із "слугою" Микитою Потураєвим. Представник ОПЗЖ назвав Революцію Гідності на Майдані у 2014 році "державним переворотом". Натомість Потураєв відповів, що "в умовах війни вашу фракцію варто було б розстріляти".