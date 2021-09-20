Шуфрича "застукали" у Раді за листуванням угорською

Нардепа від ОПЗЖ Нестора Шуфрича застали у Верховній Раді за листуванням. Цікаво, що розмову політик вів угорською мовою.

Шуфрича випадково сфотографували у залі парламенту. З ким листувався нардеп – невідомо.

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До слова, користувачі мережі зацікавились, чи у нардепа є тільки один паспорт.

Раніше Шуфрич угорською "послав" Тищенка

У червні Шуфрич втрапив у подібний скандал. Він з трибуни "послав" представника "Слуги народу" Миколу Тищенка. Однак зробив це угорською мовою.



Листування Шуфрича / Фото з телеграм-каналу "Через плечо"



Шуфрич у Раді / Фото з телеграм-каналу "Через плечо"

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