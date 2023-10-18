Шукають під завалами: у Запоріжжі ракета влучила у квартиру, де жило молоде подружжя
Російський ворог вдарив ракетами по будинку у центрі Запоріжжя. Під завалами може бути молоде подружжя.
Унаслідок удару було пошкоджено два під’їзди. Наразі молодих людей шукають під завалами. Про це інформує 24 Канал.
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У Запоріжжі під завалами може бути молоде подружжя
За словами одного з очевидців, ракета влучила у сусідську квартиру, де проживало молоде подружжя. Наразі їх шукають під завалами.Оперативно про тривоги і ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
У Нацполіції регіону підтвердили, що, попередньо, загинули двоє осіб, троє травмовані, ще троє – можуть перебувати під завалами.
Станом на ранок жителів пошкодженої багатоповерхівки вже евакуювали в безпечне місце, зігріли, надали психологічну та іншу допомогу. На місці події працюють усі відповідні служби. Пошуково-рятувальні заходи тривають.
Удар по Запоріжжю: останні новини
- Глава ОВА Юрій Малашко повідомив про влучання у багатоповерхівку. Це сталося 18 жовтня з 01:33 по 01:48. За його словами, російські терористичні війська завдали 6 ракетних ударів по території міста Запоріжжя.
- Наразі тип ракет встановлюється. Попередньо, це С-300.
- Один з ударів прийшовся на багатоповерховий будинок в центральній частині міста.
- Внаслідок удару, попередньо, загинуло дві людини, травмовано – 3, безвісно зниклі – 3. Аварійно-пошукові заходи тривають. Місця інших ракетних ударів встановлюються.
- До речі, очевидці розповіли про момент обстрілу Запоріжжя і що вони бачили. За словами постраждалого жителя будинку Олексія, в його квартирі повибивало рами, балкони, вхідні двері та повалило меблі.
- Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак відреагував на ракетний удар. Він наголосив, що такі методи ведення агресивної війни проти цивільних демонструють, що держава Росія продовжує поводити себе як терористична організація.