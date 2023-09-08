Чому Сі відмовився їхати на саміт G20: політолог пояснив позицію Китаю

В Індії незабаром відбудеться саміт G20. Туди не їде президент Китаю Сі Цзіньпін. Та очевидно, що главі КНР не дуже хочеться там зустрічатися з Джо Байденом.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Валерій Димов, зауваживши, що президент США хотів би зустрітися з Сі Цзіньпіном і заявляв про це публічно. До слова, зустріч країн "Великої двадцятки" відбудеться у Нью-Делі.

До теми З Путіним все ясно, а чому на саміт G20 не їде Сі Цзіньпін?

В Китаї нині серйозні економічні проблеми. Країна дуже залежить від зовнішніх ринків та участі в глобальних процесах. Драйвером китайської економіки була нерухомість. Однак з цим проблемно. Нині низький ріст китайської економіки. А це для Сі Цзіньпіна, вважає політолог, "смерті подібно".

Є такі речі, які показують, що Сі Цзіньпіну краще не поїхати, ніж показати, що він або в послабленій позиції, або не буде домовлятися в той час, коли Китай дуже сильно залежить від торгівлі з ЄС та США,

– наголосив Димов.

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Чи змінив Китай свою позицію щодо України

За даними Bloomberg, КНР пом'якшила свою позицію щодо війни Росії проти України. На думку політолога, позиція Китаю не стала проукраїнською.

До того ж ця країна ніколи жорстко не формулювала її, але й навіть не говорила про те, що ця війна – це російська агресія проти України. КНР це називала "конфліктом України" або "українською проблемою".

Так Китай був умовно "нейтральним", але ця "нейтральність" була проросійською. Нині навіть спецпредставник КНР у справах Євразії Лі Хуей уже не наполягає на так званому китайському "мирному плані", щоби Україна погодилася, зокрема, на замороження конфлікту й почала вести переговори.

"Зараз вони вже не наполягають, розуміючи, що Україна на це не піде. А наші європейські та американські союзники, партнери також на це не підуть. Тому просто вони припинили наполягати на цьому", – сказав Валерій Димов.

Тому, переконаний політолог, позиція Китаю просто стала менш наполегливою щодо проросійського "нейтралітету".

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