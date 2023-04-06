Макрону не вдалося переконати Сі Цзіньпіна щодо війни Росії з Україною, – Politico

Китайський лідер Сі Цзіньпінь ніяк не змінив свою позицію щодо війни Росії проти України після переговорів із французьким президентом Емануелем Макроном. Найімовірніше, він ніяк не використає свою впливовість на Путіна, щоб схилити його до закінчення війни.

Сьогодні, 6 квітня, другий день перебування французького лідера у Пекіні. Попередньо у ході зустрічі Макрон озвучив тези, що Китай може допомогти "повернути Росію до розуму". Однак, схоже, що Сі таки не вдалось переконати.

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Видання зазначає, що у ході перемовин Сі дотримувався своєї давньої позиції щодо війни Росії в Україні, заявивши, що "всі сторони" мають "обґрунтовану стурбованість безпекою", і ніяк не дав зрозуміти, що використає свій вплив, щоб допомогти припинити "конфлікт".

"Китай готовий спільно з Францією закликати міжнародну спільноту зберігати раціональність та спокій, – зазначив Сі Цзіньпін.

Він також закликав "відновити мирні переговори якнайшвидше". Крім того, Сі заявляв про необхідність захисту мирного населення, зокрема дітей та жінок.

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