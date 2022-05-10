Сі Цзіньпін обговорив Україну з Макроном: наголосили на невідкладному припиненні вогню

Очільник Китаю Сі Цзіньпін 10 травня провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Обговорили, зокрема, й війну Росії проти України.

Зазначається, що обидва лідери підтвердили свою непохитну підтримку територіальної цілісності та суверенітету нашої держави. Про це йдеться в комюніке Єлисейського палацу за результатами телефонної розмови.

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Про що говорили Макрон та Сі Цзіньпін

Президент Франції підняв питання "драматичної ситуації", з якою нині стикаються українські цивільні люди внаслідок російської агресії. У повідомленні наголошується, що Еммануель Макрон та Сі Цзіньпін погодились із невідкладністю досягнення режиму припинення вогню та підтвердили свою підтримку територіальної цілісності і суверенітету України.

Крім того, лідери Китаю та Франції підкреслили, що необхідно підтримати всі можливі зусилля з метою надання гуманітарної підтримки українському народу. Вони також обговорили ризики виникнення продовольчої кризи й ініціативи, запропоновані раніше FARM – Продовольчою та сільськогосподарською місією Франції.

Позиція Китаю щодо війни Росії проти України

Наприкінці квітня МЗС Китаю заявило, що країна виступає за мирне розв'язання російсько-української війни. За словами очільника китайського міністерства Ван Веньбіня, КНР не зацікавлена у початку третьої світової війни. При цьому комуністична країна не підтримала економічні санкції, впроваджені Заходом проти країни-агресорки, заявивши про свою нейтральну позицію.

У Пентагоні зазначили, що не бачать ознак, які б вказували на те, що Китай чи інші країни допомагають Росії зброєю. Жодних доказів того, що КНР надає Кремлю військову допомогу, у Міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки не мають.

Тим часом залишається напруженою ситуація між Китаєм та Тайванем. КНР на початку травня провела поблизу острова військові навчання.

Разом з тим колишній депутат російської Держдуми Геннадій Гудков вважає, що Китай намагається впливати на Володимира Путіна, щоб той не почав ядерну війну. Це, на думку російського екснардепа, невигідно самій КНР.

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