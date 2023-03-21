У Китаю немає серйозних карт на руках: про що Сі Цзіньпін говоритиме із Зеленським

Президент Китаю Сі Цзіньпін 20 березня приїхав у Москву на зустріч з російським диктатором Владіміром Путіним. Згодом глава КНР планує поговорити по телефону із Президентом України Володимиром Зеленським. Ця розмова буде формальною: Китай виконає свої завдання, а Україна висловить свою позицію.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог Олег Саакян. За його словами, Сі Цзіньпін не буде тиснути на Зеленського, бо не має ніяких важелів впливу на Україну.

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"Тут у Сі Цзіньпіна нема серйозних карт на руках. Він може торгувати тільки Росією і позицією Росії. Вся ця розмова буде проходити по межі: як би поговорити про українсько-російську війну, щоб це не було розмовою Сі Цзіньпіна і Зеленського про майбутнє Росії", – зауважив він.

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Саакян переконаний, що телефонна розмова Сі Цзіньпіна та Зеленського точно відбудеться. Китаю це потрібно, щоб вийти на діалог із США та Європою. Війна в Україні, Росія, Іран – це активи, якими Пекін намагається отримати козирі в руках.

Політолог зазначив, що це буде абсолютно формальний дзвінок. Лідер КНР буде розповідати Зеленському, що потрібен мир та переговори з Росією. Україна відповість, що країна-агресорка повинна вивести свої війська з території нашої країни. Сі Цзіньпін почне переконувати, що потрібно припинити вогонь.

Україна скаже: "Вогонь не припинимо, поки Росія не вийде з наших територій". Всі обміняються люб’язностями, покивають один одному по телефону і на цьому завершиться розмова. Китай ритуально виконає свої завдання, Україна церемоніально відповість Китаю, виходячи зі своїх позицій,

– вважає він.

Як стверджує Олег Саакян, ця розмова є вкрай важливою як для Китаю, так і для України. Результату після неї чекати не варто, але вона потрібна як процес. Якщо Пекін "зіскочить з гачка перемовника", то зможе ще більше допомагати Росії.

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Китай не має важелів тиску на Україну

Саакян відзначив, що, швидше за все, Сі Цзіньпін не буде тиснути на Зеленського, бо не має ніяких важелів впливу на Україну. Він наголосив, що Україна не залежить від Китаю, у двох держав навіть немає взаємозалежності, як із країнами Заходу.

"Україна мала сировинну економіку, постачала зерно, метал тощо. Зараз ми постачаємо безпеку та ідеї стійкої демократії, яка здатна себе захищати та конкурувати з тоталітарними чи диктатурами. Ми продаємо цю сировину і отримуємо за неї бартером зброю, підтримку нашої економіки тощо", – додав політолог.

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