Сі прагне репутації миротворця: WP проаналізував розмову китайського і українського лідерів

Лідер КНР Сі Цзіньпін активно намагається створити собі репутацію миротворця. Розмова із українським президентом лише це підтверджує.

Аналітики WP пояснили, що розмова Володимира Зеленського із Сі Цзіньпіном уперше після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, хоч і мала "нотку дипломатичного тріумфу", за витонченістю ховається безсумнівна напруга.

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Дзвінок був геополітичним ходом по канату, оскільки українсько-китайські відносини стають балансуванням для обох сторін,

– йдеться у статті.

Видання також пояснює, що той факт, що Китай оголосив про намір відправити свого спеціального представника в Україну та інші країни для проведення переговорів з усіма сторонами щодо врегулювання "кризи", вказує на те, що СІ "сподівається підтримати свою зростаючу репутацію миротворця".

Китай намагається балансувати

Китай оприлюднив пропозицію щодо миру в Україні з 12 пунктів і заявив у середу, що не буде "використовувати ситуацію заради прибутку", цим насправді у КНР приховано розкритикували США.

Аналітики зазначили, що попри те, що Сі пообіцяв нейтралітет у конфлікті, відмова Китаю засудити вторгнення Росії в Україну розлютила багатьох.

Крім того, Китай став економічним рятівним кругом для Росії, купуючи нафту і газ і торгуючи з компаніями, потрапили під санкції Заходу. Ба більше, обидві сторони об'єднує взаємний геополітичний антагонізм проти США та їхніх союзників.

Україна сподівається на розвиток відносин з Китаєм

Київ досить обережно відреагував на мирний план Китаю, зазначивши, що він узгоджується з інтересами Москви і дозволить Росії залишитися на окупованій українській території.

Водночас Володимир Зеленський та інші високопосадовці не виключили роль Пекіна як посередника і, ймовірно, враховуючи потребу України в торгових партнерах у світі після вторгнення, наголосили на важливості розвитку українсько-китайських відносин.