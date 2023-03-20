Сі Цзіньпін прибув до Москви на зустріч із Путіним: з'явилися перші кадри історичного візиту

Лідер Китаю Сі Цзіньпін вже прибув до Росії. Там він зустрінеться з Владіміром Путіним. Зокрема, вони говоритимуть і про Україну.

У мережі вже поширили відео з літаком. Тим часом китайська урядова агенція Xinhua повідомила, що Сі Цзіньпін прибуває до Москви, інформує 24 Канал.

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За даними росЗМІ, літак з китайською делегацією приземлився в аеропорту "Внуково". Втім, самого Сі Цзіньпіна на борту нібито не було. Він прибув трохи пізніше. Зауважимо, що інформація про приліт з'явилися близько 12:05.

Сі Цзіньпін вже в Росії: дивіться відео

Прес-секретар Путіна Пєсков повідомив журналістам, що зустріч російського диктатора з Сі Цзіньпіном відбудеться орієнтовно о 16:30. Однак, це буде розмова віч-на-віч, що продовжиться за неоформальним обідом. Натомість офіційні російсько-китайські переговори заплановані на 15.00 21 березня.

Сі Цзіньпін у Москві / Фото з росЗМІ

Впевнений, що мій візит стане плідним, надасть нового імпульсу розвитку відносин із Росією,

– зазначив Сі Цзіньпін.

Сі Цзіньпін прибув до Москви з триденним візитом. В аеропорту його зустрічали з оркестром. За даними росЗМІ, високопосадовець заявив:

Китай та Росія — добрі сусіди та надійні партнери;

Китай готовий разом з Росією стояти на сторожі світопорядку, заснованого на міжнародному праві;

візит до Росії надасть новий імпульс розвитку російсько-китайських відносин та стратегічної взаємодії;

потрібно обговорити з Путіним міжнародні теми та намітити план розвитку стратегічної взаємодії;

розвиток відносин Росії та Китаю не тільки приносить вигоду їхнім народам, а й робить значний внесок у прогрес усього світу;

у неспокійному світі Китай готовий із Росією рішуче відстоювати моноцентричну міжнародну систему.

Сі Цзіньпін і Путін говоритимуть про Україну

У росЗМІ також зазначають, що окрім двосторонніх питань, Путін і Сі обговорять план "мирного врегулювання" війни в Україні, запропонований Пекіном.

"Безумовно, Україна фігуруватиме на порядку денному, тому, звичайно, можна сміливо припустити, що так чи інакше торкатимуться. Але тут, звичайно ж, з боку президента Путіна будуть дані вичерпні роз'яснення так, щоб голова Сі зміг, як то кажуть з перших вуст, отримати з російської сторони бачення поточного моменту", сказав Пєсков.