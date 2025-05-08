Віддав перевагу Кадирову: чому Путін не зустрів Сі Цзіньпіна в аеропорту
- Сі Цзіньпін прибув до Росії на святкування Дня перемоги, але в аеропорту його зустріла віцепрем'єр, оскільки Путін мав зустріч з Рамзаном Кадировим.
- Китайський лідер перебуватиме в Росії 3 дні, що може свідчити про важливі закриті перемовини.
- Путін намагається показати контроль над ситуацією через співпрацю з Кадировим.
Президент Китаю Сі Цзіньпін прибув до Росії для участі у заходах до Дня перемоги. В аеропорту його зустріла віцепрем'єр країни-агресорки, поки сам російський диктатор мав зустріч з главою Чечні Рамзаном Кадировим.
Владіміру Путіну було потрібно показати силу на загальноросійському рівні. Про це 24 Каналу розповів політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, зауваживши, що у будь-яких кризових ситуаціях Путін викликає до себе Кадирова.
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Чому Сі не зустріли в аеропорту
Цікаво, що могло статися, щоб Путін віддав перевагу Кадирову, а не своєму головному "союзнику". Можливо, причина у внутрішніх проблемах, адже упродовж двох днів перед 9 травня Росію атакували дрони. Влада була змушена вводити спеціальний режим.
Через це 60 тисяч пасажирів просто зависли у повітрі. Це принизлива ситуація, коли гостям довелося летіти на парад через Азербайджан. Так було з президентом Сербії Олександром Вучичем,
– розповів політолог.
Цікаво, що парад проігнорував Ільхам Алієв – президент Азербайджану. Ба більше, дуже підозріло, що китайський лідер їде до Росії аж на 3 дні. Ймовірно, для цього є інша, важливіша причина, наприклад, закриті перемовини.
Путін не почувається комфортно. Це підтверджує навіть зустріч з Кадировим. Він лише намагається показати, що контролює ситуацію. Робить це саме через перемовини з Кадировим, бо Чечня для Росії – підтвердження влади Путіна.
До слова, очільник Кремля все-таки зустрівся з Сі Цзіньпіном у Кремлі. Вони говорили про розвиток співробітництва. Диктатор нібито заявив, що війська КНР будуть найбільшим іноземним розрахунком під час параду.