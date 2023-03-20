Путін може піти на "м'яку поразку": аналітик допускає згоду на частину "мирного плану" Китаю

Глава КНР Сі Цзіньпін прилетів з візитом до Москви. Там вони будуть обговорювати нещодавній мирний план Китаю. Путін цілком може готуватися до "м'якої поразки". Однак варіантів розвитку подій насправді безліч.

Про це 24 Каналу розповів політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, для Китаю таки є важливою співпраця з Росією, адже Пекін має значні економічні важелі впливу, які дають їм багато вигоди.

До теми На тлі рішення Гааги щодо Путіна: усе, що відомо про візит Сі Цзіньпіна до Москви

Звісно, Китай значно більше торгує з Європою та США, ніж з Росією. Різниця колосальна – аж у 8 разів. Сумнівно, що торговий оборот з Росією може колись перевищити аналогічний показник зі США та Європою.

Однак з часом співпраця між Москвою та Пекіном зростатиме. Але Росія цього часу насправді не має.

Путін може готуватися до "м'якої поразки"

Як зазначив Клочок, Сі та Путін дійсно можуть обговорювати мирний план Китаю. Очевидно, що російський диктатор на деякі пункти не буде погоджуватися. Як, до прикладу, щодо сприяння у післявоєнному відновленню та вирішенні гуманітарної кризи. Але вони можуть зійтися на умовних 3 – 5 пунктах.

Можна припустити, що Путін готується до так званої "м'якої поразки", яка має на меті припинити активну фазу бойових дій, але не війну. Так диктатор зможе продати це як "перемогу" у війні проти України.

Чого очікувати від візиту Сі Цзіньпіня до Росії: дивіться відео

Вони будуть говорить щось на кшталт, що не допустили НАТО до кордонів Росії та іншу маячню. В Росії вже давно готують цю думку, що вони послабили Україну, знизили її промисловий потенціал, не допустили НАТО тощо,

– зазначив Клочок.

Що відомо про візит Сі до Москви: коротко