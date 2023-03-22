Не третій день візиту, а політ додому: Сі Цзіньпінь уже повертається в Китай

Візит Сі Цзіньпіна до Росії завершено. Його борт вже вилетів із "Внуково.

Так, Сі Цзіньпін завершив програму державного візиту до Москви. Він залишив Росію вранці 22 березня.

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Борт Сі відбув із московського аеропорту "Внуково-2". З нагоди відльоту голови КНР в аеропорту відбулася урочиста церемонія. Китайський лідер пройшов до борту червоною килимовою доріжкою в музичному супроводі військового оркестру.

Біля трапу літака Сі Цзіньпіна проводжали віцепрем'єр Росії Дмітрій Чернишенко, заступник глави МЗС Андрєй Руденко та низка інших офіційних осіб.

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