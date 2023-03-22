Не третій день візиту, а політ додому: Сі Цзіньпінь уже повертається в Китай
22 березня 2023, 08:56Читать новость на русском
Візит Сі Цзіньпіна до Росії завершено. Його борт вже вилетів із "Внуково.
Так, Сі Цзіньпін завершив програму державного візиту до Москви. Він залишив Росію вранці 22 березня.
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Сі Цзіньпінь повертається в Китай
Борт Сі відбув із московського аеропорту "Внуково-2". З нагоди відльоту голови КНР в аеропорту відбулася урочиста церемонія. Китайський лідер пройшов до борту червоною килимовою доріжкою в музичному супроводі військового оркестру.
Біля трапу літака Сі Цзіньпіна проводжали віцепрем'єр Росії Дмітрій Чернишенко, заступник глави МЗС Андрєй Руденко та низка інших офіційних осіб.
Сі Цзіньпін вилетів з Москви: дивіться відео
Візит Сі Цзіньпіня до Путіна: що відомо
- До Росії 20 березня приїхав китайський лідер Сі Цзіньпін. Це його перший візит до країни-агресорки за 4 роки.
- Зауважимо, що голова КНР став першим світовим лідером, який зустрівся з Путіним після того, як Гаазький трибунал видав ордер на його арешт.
- Під час розмови Владімір Путін заявив, що Китай буцімто зробив потужний крок у своєму розвитку, а китайська система розвитку є доволі ефективною.
- Диктатор сказав, що ця система "ефективніша, ніж в більшості країн" і він навіть заздрить Китаю.
- До речі, у мережі вже опублікували фото меню неформального обіду Путіна та Сі Цзіньпіна.