Рука допомоги від Сі Цзіньпіна Владіміру Путіну: у чому зацікавлений Китай

Президент Китаю Сі Цзіньпін планує поїхати до Москви та зустрітися з російським диктатором Владіміром Путіним. Та не можна сказати, чи точно відбудеться ця зустріч.

Про це в коментарі 24 Каналу заявив політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман. За його словами, дехто зацікавлений в тому, аби путінська Росія не рухнула, а "закривала" від Заходу – була "громовідводом".

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"І вся енергія Заходу була направлена проти путінської Росії, а не проти їхніх країн. Насамперед Сі – Китай, частково й Ердоган – Туреччина. От Сі та Ердоган давно намагаються протягнути Путіну руку допомоги", – заявив він.

Ейдман переконаний, що тут мовиться про те, щоби російський диктатор пішов на певне намагання заморозити війну, припинити будь-які наступальні дії.

Адже й Сі, й Ердоган, й Орбан, та інші путінські квазідрузі прекрасно розуміють, що Путін програє цю війну, якщо буде її продовжувати,

– сказав політолог.

Через це російському диктатору, вважає він, тягнуть руку допомоги.

"А цей дивний "потопельник" цю руку відштовхує. Каже, що не тоне, а нині перепливе, як мінімум, Чорне море. Він не збирається йти навіть на просто демонстративні мирні кроки", – зазначив Ігор Ейдман.

Він зауважив, що президент Туреччини Реджеп Ердоган міг з нього "вижати" лише безглузде "різдвяне перемир'я", яке Путін одразу ж порушив.

Які інтереси Китаю

"Тому звісно Сі зацікавлений у збереженні путінського режиму, адже він є "громовідводом" від Заходу, по-перше. А по-друге – дуже вигідно економічно", – сказав соціолог із Німеччини.

На його думку, усе через те, що КНР купує російські природні ресурси, які не можуть продати на інших ринках.

"З одного боку – так, він би хотів заморозити цю війну. А з іншого боку – навіть сам Путін не готовий намагатися війну заморожувати", – заявив він.

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Політолог упевнений, що ніхто, і перш за все Україна, Захід не погодились б на заморожування війни на тих умовах, що Росія могла б "зжерти" ті території, які вона вже окупувала.

"Але в цьому випадку це дало б можливість для того ж Сі говорити: "Якщо Україна хоче воювати, а Росія вже готова до миру й зупинитися, тоді я буду Росії допомагати", – зауважив він.

Слабкість російського диктатора

Однак Путін, переконаний соціолог, цю руку допомоги не приймає. Можливо, російський диктатор боїться, якщо він скаже зупинити війну, то це сприймуть за слабкість.

А він понад усе боїться, як і всі слабкі люди, щоби його слабкість було видно. Тому він цю подачу від Сі поки що не приймає,

– сказав Ейдман.

Він вважає, що глава Китаю може приїхати до Москви лише в тому випадку, якщо буде остаточно впевнений, що Путін його подачу прийме.

Чи остаточно "відірвався" Путін

Ігор Ейдман переконаний, якщо Сі Цзіньпін таки не приїде до Москви, а Владімір Путін не прийме так званий китайський "мирний план", це буде означати, що російський диктатор остаточно "відірвався" і не слухає навіть свого "старшого китайського брата".

"А якщо поїде й такий "мирний план" буде схвалений, означає, що Путін все-таки певною мірою китайцями керує", – підсумував політолог.

Яка позиція Китаю