Путін буде змушений сприйняти реальність: як змінилися відносини Китаю та Росії
Сі Цзіньпін у березні відвідає Москву. Візит до Росії стане демонстрацією міжнародної потужності Китаю після року мовчання щодо війни в Україні.
Таку думку 24 Каналу висловив політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, після візиту до Росії лідер Китаю планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським.
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Сполучені Штати Америки вітають таку розмову. Політичний експерт вважає, що Китай готується до реалізації свого так званого "мирного плану".
"Річ у тому, що цей план мало чим відрізняється від загальної китайської доктрини. У ньому прописаний пункт щодо "невикористання блоків для задоволення власних амбіцій". Це чіткий сигнал про НАТО", – зазначив Клочок.
Як змінилася позиція Китаю щодо Росії
Політичний експерт додав, що загалом позиція Китаю залишається такою ж, якою була до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Єдина відмінність – зараз трохи змінилися відносини між Пекіном та Москвою.
Клочок нагадав, що на початку лютого 2022 року Китай та Росія підписали декларацію про співпрацю у військовій та економічній сферах.
"Однак якщо тоді Китай сприймав Росію хоча б приблизно як партнера, то зараз позиції Пекіна стосовно Москви інші. Китай вище на щабель, і навіть не на один, тому саме він диктуватиме умови", – розповів політичний експерт.
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У Росії чекають візиту Сі Цзіньпіна
Зараз Кремль завмер в очікуванні візиту китайського лідера. Росіяни не поспішають проводити відкриту мобілізацію, хоча їм вкрай потрібно компенсувати втрати на фронті.
Багато у чому продовження воєнних дій Росії залежатиме від наслідків та результатів переговорів Сі та Путіна. Хоча насправді умови подальшої співпраці Росії та Китаю вже сформовані. Путін вимушений буде сприйняти реальність,
– зазначив Клочок.
За словами політичного експерта, російський диктатор сам не впорається з тими завданнями, які він вигадав для так званої "спецоперації". Путіну потрібна підтримка не лише Китаю, а й інших країн з антизахідною позицією. Клочок зауважив, що у світі є до десятка країн, які сьогодні підтримують путінський режим.
"Китай не серед перших, але саме зараз шляхом потужної геополітичної гри Пекін буде формувати позицію Путіна", – наголосив Клочок.
Від того, наскільки Сі Цзіньпін вплине на Путіна, залежатиме, про що лідер Китаю потім говоритиме з Зеленським.
Візит Сі Цзіньпіна до Москви: що відомо
- Кремль вже анонсував візит Сі Цзіньпіна до Москви. Лідер Китаю приїде до Росії 20 – 22 березня.
- Президент Китаю зустрінеться з російським диктатором Владіміром Путіним. Сторони планують обмінятися думками у контексті поглиблення російсько-китайської співпраці на міжнародній арені.
- У Китаї наголосили, що дотримуватимуться об'єктивної позиції щодо України та відіграватимуть конструктивну роль у просуванні переговорів.
- Російський журналіст Ігор Яковенко зазначив, що це буде найважливіша зустріч для очільника Кремля за останні роки. Адже Путіну зараз потрібна рука допомоги від Китаю, який може змінити свою нейтральну позицію щодо війни Росії проти України на підтримку країни-агресорки.