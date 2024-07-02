Сі Цзіньпін зустрінеться з Путіним на засіданні ШОС в Казахстані

Глава Китаю Сі Цзіньпін прибув до Казахстану. Він візьме участь в засіданні Ради глав держав-членів Шанхайської організації співробітництва.

Під час візиту він зустрінеться з російським диктатором Владіміром Путіним. Зауважимо, що це другий закордонний візит Сі Цзіньпіна цього року, під час якого він також відвідає Таджикистан.

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Що відомо про візит Сі Цзіньпіна

Сі Цзіньпін сьогодні вранці вилетів спеціальним літаком з Пекіна, щоб взяти участь у 24-му засіданні Ради глав держав-членів ШОС в Астані.

Що відомо про ШОС Шанхайська організація співробітництва (ШОС) – міжнародна організація, яка займається питаннями безпеки та економічного співробітництва між державами Азійського регіону. У складі організації вісім країн: Китай, Росія, Киргизстан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан, Індія. Офіційно ШОС фокусується на таких завданнях: боротьба з тероризмом та його пропагандою, екстремізмом, організованою злочинністю;

боротьба з наркотиками;

боротьба із сепаратизмом;

розвиток регіональної економіки, внутрішньої та зовнішньої торгівлі;

посилення культурних зв'язків та культурний обмін.

Після засідання він також здійснить візити до Казахстану та Таджикистану на запрошення президентів Касим-Жомарта Токаєва та Емомалі Рахмона.

Під час поїздки Сі Цзіньпіна супроводжують високопосадовці, включаючи члена Постійного комітету Політбюро ЦК КПК і начальника Канцелярії ЦК КПК Цай Ці, члена Політбюро ЦК КПК та міністра закордонних справ КНР Ван І, а також інші офіційні особи.

Зауважимо, що це другий закордонний візит китайського лідера цього року. У травні Сі Цзіньпін здійснив європейське турне, відвідавши Францію, Сербію та Угорщину.