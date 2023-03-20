Путін пожалівся Сі, – Шейтельман сказав, які правки міг внести диктатор в "мирний план" Китаю

Лідер Китаю Сі Цзіньпін 20 березня зустрівся в Москві з російським диктатором Владіміром Путіним. Під час розмови очільник Кремля згадав про китайський "мирний план" та навіть міг внести до нього правки.

Так, Путіну сподобався "мирний план" Пекіна і Москва начебто хотіла б діяти згідно з ним, але з огляду на так звані "геополітичні реалії". Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Путін пожалівся Сі на Україну

Путін пожалівся Сі Цзіньпіну на нас, мовляв, Київ не згоден враховувати "геополітичні реалії" і висуває ультиматуми,

– сказав Шейтельман.

За його словами, російський диктатор хоч і говорить про так звані "геополітичні реалії", але насправді має на увазі привласнення окупованих територій України. Для Путіна – там де перебуває окупаційне військо – там Росія.

"Такою є політика Кремля. Це їхнє бажання, вимога та позиція. Путін називає це "геополітичними реаліями" замість фронтових", – зауважив політтехнолог.

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Чи може Пекін погодитися на правки Москви

Шейтельман зауважив, що Сі Цзіньпін не готовий реагувати на ймовірні правки Путіна. Адже вони суперечать першому пункту в "мирному плані" про територіальну цілісність країн.

Водночас в статті для російських ЗМІ очільник Китаю зробив багато "реверансів" у бік Кремля. Зокрема, щодо врахування інтересів усіх країн у мирній угоді. Попри те, що Сі сказав багато, там не було жодного слова про те, щоб "подарувати" Росії українські території.

"Це суперечність між Сі та Путіним", – підкреслив політтехнолог.

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