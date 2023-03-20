Путін пожалівся Сі, – Шейтельман сказав, які правки міг внести диктатор в "мирний план" Китаю
Лідер Китаю Сі Цзіньпін 20 березня зустрівся в Москві з російським диктатором Владіміром Путіним. Під час розмови очільник Кремля згадав про китайський "мирний план" та навіть міг внести до нього правки.
Так, Путіну сподобався "мирний план" Пекіна і Москва начебто хотіла б діяти згідно з ним, але з огляду на так звані "геополітичні реалії". Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.
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Путін пожалівся Сі на Україну
Путін пожалівся Сі Цзіньпіну на нас, мовляв, Київ не згоден враховувати "геополітичні реалії" і висуває ультиматуми,
– сказав Шейтельман.
За його словами, російський диктатор хоч і говорить про так звані "геополітичні реалії", але насправді має на увазі привласнення окупованих територій України. Для Путіна – там де перебуває окупаційне військо – там Росія.
"Такою є політика Кремля. Це їхнє бажання, вимога та позиція. Путін називає це "геополітичними реаліями" замість фронтових", – зауважив політтехнолог.
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Чи може Пекін погодитися на правки Москви
Шейтельман зауважив, що Сі Цзіньпін не готовий реагувати на ймовірні правки Путіна. Адже вони суперечать першому пункту в "мирному плані" про територіальну цілісність країн.
Водночас в статті для російських ЗМІ очільник Китаю зробив багато "реверансів" у бік Кремля. Зокрема, щодо врахування інтересів усіх країн у мирній угоді. Попри те, що Сі сказав багато, там не було жодного слова про те, щоб "подарувати" Росії українські території.
"Це суперечність між Сі та Путіним", – підкреслив політтехнолог.
Сі Цзіньпін зустрівся з Путіним: що відомо
- 20 березня у межах триденного візиту лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до Москви. Це його перший візит до країни-агресорки за 4 роки. Попри це, російський диктатор Володимир Путін навіть не зустрів політика.
- Перші кадри та заяви уже опублікували російські пропагандисти. Вони активно цитують заяви Сі та Путіна. Зокрема, очільник Китаю назвав кремлівського диктатора "дорогим другом".
- Вони обмінялися заявами та поговорили про російсько-китайську дружбу, збільшення товарообігу між країнами тощо. Водночас так звану "українську кризу", тобто провал російських планів в Україні, Путін хоче обговорити із Сі 21 березня.
- Окремої уваги потребує поведінка Путіна під час зустрічі. Вона була, м'яко кажучи, дивною. Водночас кінцівки диктатора взагалі жили окреме життя.