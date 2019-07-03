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      Сі Бриз-2019: військові водолази провели видовищні спільні навчання, фото і відео

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      В Одесі військовий контингент із 20 країн прибув в місто. Там тривають щорічні військові навчання "Сі Бриз-2019". З'їхались дві тисячі військових з технікою та кораблями. Зі старту спільні навчання провели військові водолази.

      Більше сотні військових відпрацьовували навички надання першої допомоги, зварювання та розмінування під водою. 

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      За легендою тренування, один із водолазів занадто різко підіймався з глибини на поверхню. Через перепад тиску йому стало зле і він втратив свідомість. Американські дайвери надавали допомогу.

      Відпрацьовували одразу три елементи:

      1. підводне зварювання,
      2. перевірку споруд,
      3. розмінування території.

      сі бриз
      Зі старту спільні навчання провели військові водолази

      сі бриз
      Дайвери США за легендою рятують одного з водолазів

      До слова, аби розміновувати територію, іноземні дайвери залучали спеціальних роботів. 

      Основна мета цього робота – розвідка. Він здатний щось піднести до вибухівки, але, в основному, – лише для розвідки,
      – поянив сапер ВМС США Луго.

      сі бриз
      Робот розвідки

      сі бриз
      Представлені роботи на "Сі Бриз-2019"

      Цього року розмінуванню території водолази приділяють особливу увагу. Адже попереду в рамках "Сі Бризу" виконання спільного завдання.

      За сценарієм буде ситуація, що корабель при заході в пункт базування підірвався на незнайомому вибухонебезпечному предметі. Після цього він затонув. В нас є тут штаб і сили, які спроможні знайти вибухонебезпечний предмет, ідентифікувати його, провести розмінування, а потім провести роботи щодо затонулого об'єкту,
      – розповів керівник водолазного компоненту навчань "Сі Бриз-2019" Олексій Нестеров.

      Загалом у дайвинговому компоненті навчань беруть участь водолази зі США, Британії, Румунії, Латвії та Грузії. Усього 125 осіб. 

      За кілька років я бачу прогрес наших колег. Сама міць цих навчань завдяки участі багатьох країн, адже ми вчимось один у одного,
      – наголосив керівник навчань "Сі Бриз-2019" з боку США Метю Ліман. 

      Чому "Сі Бриз" важливі для України

      Українські фахівці кажуть: навчання необхідні, адже із втратою Криму більшість спорядження залишилось там.

      Після анексії Криму в нас майже не залишилось підготовлених дайверів. Обладнання й ВМС з 2014 року почали будуватися з нуля, завдяки цим навчанням водолазний компонент набуває спроможності,
      – підкреслив керівник навчань "Сі Бриз-2019" з боку України Олексій Неїжпала.

      Загалом у військових навчаннях "Сі Бриз" беруть участь 3000 військових з 19 країн. Навчання триватимуть до 12 липня.

      сі бриз
       Загалом у військових навчаннях "Сі Бриз" беруть участь 3000 військових з 19 країн

      Що відомо про "Сі Бриз" Навчання Сі Бриз (Sea Breeze exercise) — багатонаціональні військові навчання, які проводять на території України з 1997 року відповідно до "Меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво з питань оборони та військових відносин" між Міноборони США і Міноборони України.

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      Теги: Війна Новини України Новини США Новини Одеси
      Джерело: 24 канал
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