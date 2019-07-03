Сі Бриз-2019: військові водолази провели видовищні спільні навчання, фото і відео

В Одесі військовий контингент із 20 країн прибув в місто. Там тривають щорічні військові навчання "Сі Бриз-2019". З'їхались дві тисячі військових з технікою та кораблями. Зі старту спільні навчання провели військові водолази.

Більше сотні військових відпрацьовували навички надання першої допомоги, зварювання та розмінування під водою.

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За легендою тренування, один із водолазів занадто різко підіймався з глибини на поверхню. Через перепад тиску йому стало зле і він втратив свідомість. Американські дайвери надавали допомогу.

Відпрацьовували одразу три елементи:

підводне зварювання, перевірку споруд, розмінування території.



Зі старту спільні навчання провели військові водолази



Дайвери США за легендою рятують одного з водолазів

До слова, аби розміновувати територію, іноземні дайвери залучали спеціальних роботів.

Основна мета цього робота – розвідка. Він здатний щось піднести до вибухівки, але, в основному, – лише для розвідки,

– поянив сапер ВМС США Луго.



Робот розвідки



Представлені роботи на "Сі Бриз-2019"

Цього року розмінуванню території водолази приділяють особливу увагу. Адже попереду в рамках "Сі Бризу" виконання спільного завдання.

За сценарієм буде ситуація, що корабель при заході в пункт базування підірвався на незнайомому вибухонебезпечному предметі. Після цього він затонув. В нас є тут штаб і сили, які спроможні знайти вибухонебезпечний предмет, ідентифікувати його, провести розмінування, а потім провести роботи щодо затонулого об'єкту,

– розповів керівник водолазного компоненту навчань "Сі Бриз-2019" Олексій Нестеров.

Загалом у дайвинговому компоненті навчань беруть участь водолази зі США, Британії, Румунії, Латвії та Грузії. Усього 125 осіб.

За кілька років я бачу прогрес наших колег. Сама міць цих навчань завдяки участі багатьох країн, адже ми вчимось один у одного,

– наголосив керівник навчань "Сі Бриз-2019" з боку США Метю Ліман.

Чому "Сі Бриз" важливі для України

Українські фахівці кажуть: навчання необхідні, адже із втратою Криму більшість спорядження залишилось там.

Після анексії Криму в нас майже не залишилось підготовлених дайверів. Обладнання й ВМС з 2014 року почали будуватися з нуля, завдяки цим навчанням водолазний компонент набуває спроможності,

– підкреслив керівник навчань "Сі Бриз-2019" з боку України Олексій Неїжпала.

Загалом у військових навчаннях "Сі Бриз" беруть участь 3000 військових з 19 країн. Навчання триватимуть до 12 липня.



Загалом у військових навчаннях "Сі Бриз" беруть участь 3000 військових з 19 країн

Що відомо про "Сі Бриз" Навчання Сі Бриз (Sea Breeze exercise) — багатонаціональні військові навчання, які проводять на території України з 1997 року відповідно до "Меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво з питань оборони та військових відносин" між Міноборони США і Міноборони України.