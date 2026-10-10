Він заслуговує на підтримку, – Сибіга відповів на критику Зеленського з-за кордону

Президент США зробив низку скандальних заяв у бік свого українського колеги. Андрій Сибіга відповів на критику Володимира Зеленського Дональдом Трампом.

Глава МЗС висловив підтримку українському президенту. Про це він сказав у власних соцмережах.

Що сказав Сибіга?

Андрій Сибіга відповів на критику Зеленського з-за кордону.

Президент Володимир Зеленський очолює нашу державу в час війни – війни за незалежність, свободу та гідність. Він має підтримку українського народу, і саме народ має право вирішувати

– заявив міністр.

Він додав, що заяви іноземних лідерів лише підтверджують, що глава держави добре виконує свою роботу. Глава МЗС вважає, що президент України заслуговує на підтримку.

Зауважимо, що ввечері 10 жовтня Дональд Трамп після угоди з Володимиром Путіним щодо російського дизелю зробив низку одіозних заяв. Американський очільник сказав, що Україні необхідно змінити керівництво.

Трамп вважає, що прийшов час обрати нового президента. Американський лідер також додав, що не було жодних підстав для початку війни між Україною та Росією, а почалась вона через "некомпетентність".