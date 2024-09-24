Новий голова МЗС України відвідає Угорщину: Сіярто розкрив тему перегорів

Угорщина готується до прийому нового міністра закордонних справ України. Візит Андрія Сибіги може стати важливим кроком на шляху до розв'язання давніх двосторонніх питань між Києвом та Будапештом.

Петер Сіярто, глава МЗС Угорщини, анонсував приїзд українського колеги на наступному тижні, про що пише портал Index. Зустріч має на меті обговорення прав угорської меншини в Україні.

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Угорщина готується приймати Сибігу

Сіярто висловив занепокоєння з приводу освітніх прав угорської меншини в Україні. За його словами, угорці в Україні втратили можливість навчання рідною мовою з четвертого класу.

Голова української дипломатії наступного тижня прибуває до Будапешта. Серед очікуваних тем чільне місце займає закон про меншини,

– підтвердив міністр закордонних справ Угорщини.

Візит Андрія Сибіги в Угорщину відбудеться на тлі невпинних дискусій щодо освітньої реформи в Україні, яка викликала занепокоєння серед угорської громади.

Це питання є одним із ключовим упродовж останніх років у контексті для розвитку двосторонніх відносин між Києвом та Будапештом.

Наразі глава МЗС Угорщини Петер Сіярто перебуває в Нью-Йорку, де триває тиждень лідерів. Посадовець планує зустрічі з російською та китайською сторонами. Угорський прем'єр Віктор Орбан не зміг приїхати в США через повінь у країні.

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Андрія Сибігу призначили на посаду голови МЗС України 5 вересня 2024 року. Раніше він пропонував ряду країн, зокрема Угорщині, допомогу з боку Києва через повінь, що охопила значну частину Європи.