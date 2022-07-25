2 російські штурмовики та один гвинтокрил, – Зеленський подякував "січеславцям" за врожайну добу

25 липня 2022 , 22:39
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Воїни з Січеславської бригади останнім часом в ударі – впродовж однієї доби вони "приземлили" 2 російських літаки та 1 новітній ворожий гвинтокрил. Президент не оминув це увагою.

Так, під час вечірнього звернення 25 липня Володимир Зеленський подякував нашим десантникам. А насамперед – Січеславській бригаді.

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Глава держави наголосив, що Україна старатиметься зробити все можливе для того, щоб поширити цей досвід знищення на всі російські об'єкти в українському небі.

Окремо хочу подякувати сьогодні нашим десантно-штурмовим військам, Січеславській бригаді, які "приземлили" два російських військових літаки й один гвинтокрил – трохи більше ніж за одну добу. Маємо зробити все, щоб поширити такий досвід "приземлення" на всі російські авіаційні та ракетні вироби в нашому небі. Вічна слава всім, хто воює за Україну!,
– сказав Зеленський.

Останні досягнення "січеславців" 

Загальні втрати ворога на фронті

Зауважимо, що загалом від 24 лютого ЗСУ ліквідували майже 40 тисяч окупантів та перетворили на брухт тисячі ворожої техніки.

Сьогодні у Генштабі ЗСУ звернули увагу на те, що абсолютна більшість дій російських загарбників на полі бою – невдалі. Окупанти деморалізовані – щоб не воювати, деякі з них вдаються до саботажу і навмисно нищать свою техніку. російське командування розлючене й на окремих напрямках кидає своїх солдатів без прикриття бронетехнікою.

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Автор: Анастасія Кушпіт