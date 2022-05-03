Січеславські "боги війни" точно і швидко ліквідували 2 ворожі танки і БМП

Десантно-штурмові війська України Збройних Сил України філігранно знищили два танки та одну бойову машину піхоти ворога.

Приємну новину та красномовне відео опублікував Генеральний штаб ЗСУ на сторінці у фейсбуці. Там назвали бійців 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади "богами війни".

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Ворог з росії не сховається від Січеславських "богів війни"!

– написали у Генштабі.

Служба зв'язків з громадськістю 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади поширила відео точних ударів українських бійців по ворожій техніці. Спостерігати за палаючою технікою окупантів можна вічно.

Точний удар українських військових по ворожому танку / скриншот з відео

Палає російська техніка / скриншот з відео

Коротко про те, як ЗСУ майстерно ліквідовують ворога:

Свіжі втрати ворога станом на 3 травня:

194 літаки

155 гелікоптери

475 артилерійських систем

1 062 танків

2 567 ББМ

162 одиниць реактивної системи залпового вогню

291 БПЛА

1 825 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн

38 одиниць спецтехніки

10 кораблів/катерів

84 крилатих ракет

80 засобів Протиповітряної оборони

24 200 особового складу

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