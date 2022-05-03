Січеславські "боги війни" точно і швидко ліквідували 2 ворожі танки і БМП
Джерело:Генштаб ЗСУ
Десантно-штурмові війська України Збройних Сил України філігранно знищили два танки та одну бойову машину піхоти ворога.
Приємну новину та красномовне відео опублікував Генеральний штаб ЗСУ на сторінці у фейсбуці. Там назвали бійців 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади "богами війни".
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Ворог з росії не сховається від Січеславських "богів війни"!
– написали у Генштабі.
Служба зв'язків з громадськістю 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади поширила відео точних ударів українських бійців по ворожій техніці. Спостерігати за палаючою технікою окупантів можна вічно.
Точний удар українських військових по ворожому танку / скриншот з відео
Палає російська техніка / скриншот з відео
Коротко про те, як ЗСУ майстерно ліквідовують ворога:
- 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха показала роботу зі знищення російської військової техніки та окупантів.
- Нещодавно бійці ССО бездоганно знищили ворожий бронетранспортер та 2 танки – Т-90 і Т-80БВМ. Окрім цього, вони пошкодили 1 МТ-ЛБ.
- На Запоріжжі бійці ЗСУ ліквідували майже 80 окупантів та перетворили багато ворожої техніки на брухт. Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв зауважив, що серед знищеної техніки є 6 танків.
- Поблизу острова Зміїний українські захисники знищили 2 російських катери типу "Раптор". Ліквідувати їх вдалося за допомогою турецьких безпілотників Bayraktar.
- Вчора, 2 травня, 79 окрема десантно-штурмова бригада Миколаїв змогла знищити 2 бронетранспортери росіян та особовий склад бронемашин.
Свіжі втрати ворога станом на 3 травня:
- 194 літаки
- 155 гелікоптери
- 475 артилерійських систем
- 1 062 танків
- 2 567 ББМ
- 162 одиниць реактивної системи залпового вогню
- 291 БПЛА
- 1 825 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
- 38 одиниць спецтехніки
- 10 кораблів/катерів
- 84 крилатих ракет
- 80 засобів Протиповітряної оборони
- 24 200 особового складу
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