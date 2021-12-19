У січні сенат США проголосує за санкції проти "Північного потоку-2", – ЗМІ

19 грудня 2021 , 09:18
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Джерело:

Politico

Сенат США нібито уклав угоду про підтвердження близько трьох десятків кандидатів на посади послів і керівні посади Держдепартаменту. Це начебто зумовить ухвалення санкцій проти "Північного потоку-2".

Завдяки цим домовленостям, за інформацією ЗМІ, завершиться "тупикова" історія між республіканцем Тедом Крузом і лідером демократичної більшості Чаком Шумером.

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Як це пов'язано із "Північним потоком-2"

Видання пише, що Круз гальмував затвердження Сенатом кандидатур на дипломатичні посади через рішення адміністрації Байдена скасувати санкції щодо газопроводу.

Джерела ЗМІ стверджують, що Круз погодився зняти обмеження з 32 осіб, але за це Сенат на початку січня має підтримати закон про санкції проти "Північного потоку-2".

У рамках угоди Круза із Шумером, Сенат США до 14 січня має проголосувати за введення санкцій щодо "Північного потоку-2".

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Автор: Ольга Музика